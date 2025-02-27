39歲女涉用偽鈔今提堂 非洲舊鈔印「港幣500」 打印機印假鈔

小心假鈔！一名女子於過去一個月最少3次到油尖區超市消費時，涉使用面值500元的偽鈔，包括兩張涉用打印機打印的及一張在非洲國家舊真鈔再印上「港幣伍佰圓」字樣，透過找贖騙取現金及財物。警方接報經調查後，於前日捕一名39歲女子。

警方於1月21日至2月23日接到油麻地及尖沙咀的超級巿場報案指，收到懷疑偽鈔。警方翻看閉路電視，鎖定疑犯，並於前日採取拘捕行動。被捕女子39歲姓翁，報稱無業，暫控兩項「行使偽製紙幣」罪，今日在九龍城裁判法院提堂。