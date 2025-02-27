39歲女涉用偽鈔今提堂 非洲舊鈔印「港幣500」 打印機印假鈔

小心假鈔！一名女子於過去一個月最少3次到油尖區超市消費時，涉使用面值500元的偽鈔，包括兩張涉用打印機打印的及一張在非洲國家舊真鈔再印上「港幣伍佰圓」字樣，透過找贖騙取現金及財物。警方接報經調查後，於前日捕一名39歲女子。
警方於1月21日至2月23日接到油麻地及尖沙咀的超級巿場報案指，收到懷疑偽鈔。警方翻看閉路電視，鎖定疑犯，並於前日採取拘捕行動。被捕女子39歲姓翁，報稱無業，暫控兩項「行使偽製紙幣」罪，今日在九龍城裁判法院提堂。
油尖警區刑事調查第一隊督察蘇倩怡昨交代案情稱，相信疑犯涉及共3宗案件，每次涉用面值500元懷疑偽鈔票購買低價商品。
警方初步調查發現，其中兩張偽鈔以香港真鈔做藍本再打印出來，另一張則是在非洲國家的舊外幣上，再打印「港幣$500」。據指，警方展示的證物，該張外幣舊鈔疑為莫桑比克在葡萄牙殖民地時期、由大西洋銀行發行的500元埃斯庫多。
警方提醒市民在接收或找贖鈔票時，應仔細檢查鈔票的防偽特徵。除用肉眼檢查外，還可以用手觸摸鈔票，感受其凹凸感，並檢查鈔票是否有脫色的情況，以辨別真偽。
此外，騙徒常利用人多繁忙的時段，趁店員不注意的時候使用偽鈔。他們甚至會在昏暗的環境中犯案，如在夜間乘搭的士時，向司機出示大額偽鈔並要求找贖。因此市民務必要加倍留神。