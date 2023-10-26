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2023-10-26 15:45:05

39歲泥頭車司機涉姦女友15歲契妹 警誡下稱「雙方情到濃時」性交

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39歲泥頭車司機涉姦女友15歲契妹 警誡下稱「雙方情到濃時」性交

39歲泥頭車司機涉姦女友15歲契妹，警誡下稱「雙方情到濃時」性交。（資料圖片）

39歲泥頭車司機前年涉在年僅15歲的女友契妹寄住其家期間，入房強行與女童在沒有使用安全套下進行性交。他否認一項強姦罪，今於高等法院在43女陪審團席前開審。

現已17歲的女事主X今日出庭作證，綜合其庭上口供和播放的錄影會面中的證供，X20218月起因家中停電停水，暫時寄住在被告及契姐共住的家中。案發當日下午5時許，由於被告已把鎖匙交給X，被告放工回家時要求獨自在家的X開門，X開門後回房玩手機，但被告突然闖入X房間拉她起身，「又攬又錫」，將X推倒床上，再以手指撫弄X的下體。

X曾稱「唔想」推開被告

X指，被告繼而脫褲並抬高X雙腿，把陽具「頂入去」X體內，X期間多次稱「好痛」及「唔想」，亦曾推開被告，但無法阻止被告行為，被告最終「射咗（精）落我成塊臉度，頭髮都有」。被告給X紙巾抹乾淨精液，X洗澡後「離家出走」，兩日後回家途中致電契舅父傾訴事件，契舅父特意前來接走她，X母親知悉事件後報警處理。

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被告：大家都係你情我願

控辯雙方承認事實指出，被告與女友同住在落馬洲某村屋單位，X是被告女友的契妹。警方2021年調查女事主失蹤事件時到訪被告家中，被告稱「我識佢。今年910日（星期五）下午5點至6點期間，喺我屋企3樓房間，我同佢搞咗嘢一次」。被告補充指：「當時只有我同X3樓房間，雙方情到濃時，接吻同撫摸之後，我無戴避孕套，用我嘅私處插入X嘅私處，期間佢無反抗，大家都係你情我願，之後我就拔出我嘅私處，將精液射喺X嘅頸以上位置，之後佢去沖涼」。警員隨即以「與16歲以下未成年少女發生性行為罪」拘捕被告。單位內一張紙巾被驗出被告及XDNA

男被告趙啟邦（現41歲）被控於2021910日，在香港新界落馬洲新田蕃田村某單位，與16歲以下的女童X非法性交。

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