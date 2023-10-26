39歲泥頭車司機涉姦女友15歲契妹 警誡下稱「雙方情到濃時」性交

39歲泥頭車司機前年涉在年僅15歲的女友契妹寄住其家期間，入房強行與女童在沒有使用安全套下進行性交。他否認一項強姦罪，今於高等法院在4男3女陪審團席前開審。

現已17歲的女事主X今日出庭作證，綜合其庭上口供和播放的錄影會面中的證供，X在2021年8月起因家中停電停水，暫時寄住在被告及契姐共住的家中。案發當日下午5時許，由於被告已把鎖匙交給X，被告放工回家時要求獨自在家的X開門，X開門後回房玩手機，但被告突然闖入X房間拉她起身，「又攬又錫」，將X推倒床上，再以手指撫弄X的下體。

X 曾稱「唔想」推開被告

X指，被告繼而脫褲並抬高X雙腿，把陽具「頂入去」X體內，X期間多次稱「好痛」及「唔想」，亦曾推開被告，但無法阻止被告行為，被告最終「射咗（精）落我成塊臉度，頭髮都有」。被告給X紙巾抹乾淨精液，X洗澡後「離家出走」，兩日後回家途中致電契舅父傾訴事件，契舅父特意前來接走她，X母親知悉事件後報警處理。