39間香港餐廳登大眾點評2024必吃榜 助吸內地旅客

不少人搵餐廳食飯會參考不同平台的評價以防中伏。內地消費指南網站「大眾點評」昨首次在港舉行「必吃榜2024」頒獎禮，逾二千間內地、港澳及13個海外城市的出色餐廳上榜。有39間香港餐廳上榜，其中有冰室負責人表示，上榜有助吸引內地旅客，有分店內地客人佔比高達八成；並指本港飲食業仍面對租金壓力及招聘困難。



在今年「必吃榜」中，香港有39間上榜餐廳，成為最多上榜餐廳的內地以外城市。上榜餐廳不少都具香港特色，其中28間為新上榜餐廳，街坊小吃店佔比接近20%，供應傳統港式料理、新增亞洲菜、西班牙菜等。「華嫂冰室」皇廷廣場店為上榜香港餐廳之一，創始人華嫂年輕時已在父親的冰室幫手，與香港茶餐廳文化結緣；及後父親退休而她三個孩子長大成人，她萌生開設冰室的念頭，一方面延續爸爸的手藝，另一方面也傳承香港冰室文化。 華嫂介紹指，冰室的招牌菜就有菠蘿包、芝士鹹牛肉牛肉蛋豬仔包、番茄濃湯底粉麵等；其中店裡的菠蘿包每天早上從父輩合作的供應商進貨，保證當日新鮮即製；到店後也會用焗爐焗熱，奶油亦鹹香味十足，充分提升麵包的香味。

華嫂表示，登上「必吃榜」之後，不只是上榜分店，尖沙咀、灣仔等分店也迎來更多內地捧場客，目前尖沙咀分店內地客人佔比高達八成，「內地客人把華嫂冰室當作香港值得一試的餐廳」。她表示本港飲食業面對租金壓力及難以招聘有質素員工等困局。不過，她相信香港餐廳如做好自己本分、維持高品質的食物質素，一定有「回頭客」。 另一間上榜餐廳、位於太子的點心店「得閒飲茶」創辦人孫先生表示，疫後生意逐步回升，得獎後周末增加很多「拖喼」遊客前來支持。對於疫後有餐廳不再經營晚市，孫先生則認同業界要招聘兩班員工並不易，但「要生存都要諗啲方法」。他分享指，「得閒飲茶」朝7晚11營業，其中夜班員工並非需要太多。 楊潤雄：無處不美食 大眾點評自2017年以來每年推出「大眾點評必吃榜」，必吃榜以用戶評價可信性、口味、性價比等準則挑選上榜餐廳。出席昨日活動的文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，非常高興香港是最多上榜餐廳的非內地城市，並對此感到驕傲，認為展示了香港美食的多元性，展現了香港是「無處不旅遊」之餘，亦是「無處不美食」的城市。

