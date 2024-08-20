39香港餐廳登大眾點評必吃榜 華嫂冰室得閒飲茶等均上榜

華嫂冰室得閒飲茶等39間香港餐廳登大眾點評2024必吃榜 (旅發局圖片)

不少人搵餐廳食飯會參考不同平台的評價以防中伏。內地消費指南網站「大眾點評」昨舉行「必吃榜2024」頒獎禮，逾二千間內地、港澳及13個海外城市的出色餐廳獲上榜。香港有39間香港餐廳上榜，其中有冰室負責人表示，上榜有助吸引內地旅客，有分店內地客人佔比高達8成；但她亦指本港飲食業仍面對租金壓力及招聘困難。 在今年「必吃榜」中，香港有 39 間上榜餐廳，成為上榜餐廳數量最多的內地外城市。上榜餐廳不少都具香港特色，其中28間為新上榜餐廳，街坊小吃店佔比接近20%，出售傳統港式料理、新增亞洲菜、西班牙菜等。「華嫂冰室」為上榜香港餐廳之一，創始人華嫂年輕時已在父親的冰室幫手，與香港茶餐廳文化結緣；及後由於父親退休且三個孩子長大成人。她萌生了開一間冰室的想法，一方面延續爸爸的手藝，另一方面也是傳承香港冰室文化。

華嫂介紹指，冰室的招牌菜就有菠蘿包、芝士咸牛肉蛋朱仔包、蕃茄濃湯底粉麵等；其中店裡的菠蘿包是每天早上從父親輩合作的供應商進貨，保證當天現做；到店後也會用焗爐現焗，奶油亦鹹香味十足，能夠充分提升麵包的香味。 上榜後助吸內地客 華嫂表示，登上「必吃榜」之後，不只是上榜門店，尖沙咀、灣仔等分店也迎來了更多內地客，目前尖沙咀門店內地客人佔比高達8成，「內地客人把華嫂冰室當作香港值得一試的餐廳」。她又表示本港飲食業面對租金壓力，且難以招聘有質素員工，另外香港冰室餐廳做好自己本分、做好食物，相信會有「回頭客」。

疫後生意逐步回升 另一個上榜餐廳、位於太子的「得閒飲茶」創辦人孫先生表示，疫後生意逐步回升，得獎後周末增加很多「拖喼」遊客前來支持。對於疫後餐廳不再經營晚市，孫先生表示，認同業界要招聘兩班員工並不易，但「要生存都要諗啲方法」，他分享心得指，「得閒飲茶」朝七晚十一營業，其中晚班員工並非需要太多。 楊潤雄：無處不美食 大眾點評自2017年以來每年推出「大眾點評必吃榜」，必吃榜以用戶評價可信性、口味、性價比等準則挑選上榜餐廳。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，大眾點評一直透過推介本地景點、餐廳，讓內地遊客更認識香港；他非常高興香港是最多上榜餐廳的非內地城市，並對此感到驕傲，認為展示了香港美食的多元性，展現了香港是「無處不旅遊」之餘，亦是「無處不美食」的城市。