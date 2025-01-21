39%機構不為數碼顯示屏做安全評估 HKCERT︰受攻擊或成災難性

商場、車站和升降機等透過數碼顯示屏作顧客互動的數碼廣告和電子餐單等日趨普及。香港網絡安全事故協調中心(HKCERT)調查發現，39%受訪機構不會事先為顯示屏做網絡安全風險評估；裝置背後的潛在網絡安全風險亦正不斷增加，中心去年研究8種不同品牌的數碼顯示屏，發現20個漏洞，一半屬高風險級別。中心指，數碼顯示屏的應用遍布各行各業及生活上衣食住行的不同範疇，企業就網絡安全措施不足，一旦遭受網絡攻擊，其後果可能是災難性的。 HKCERT昨舉行「香港網絡安全展望 2025」暨「物聯網數碼顯示屏保安研究報告」傳媒簡介會，公布HKCERT去年7至9月進行物聯網數碼顯示屏網絡安全意識調查，電話訪問624間企業，涵蓋零售和旅遊、資訊和通訊技術、金融服務、學校等行業，發現即使多數受訪機構相當關注數碼顯示屏的安全，仍然有39%不會事先為顯示屏進行網絡安全風險評估以應對相關風險。

HKCERT去年研究8種不同品牌的數碼顯示屏，發現有20個漏洞，其中10個屬高風險級別，HKCERT昨更即場示範常見的物聯網攻擊，最快只需3秒即能取得顯示屏的控制權。 生產力局數碼轉型部總經理兼HKCERT發言人陳仲文表示，黑客可透過BadUSB攻擊、紅外線遙控攻擊、假冒顯示屏伺服器攻擊、不安全的密碼雜湊、及遠端控制服務被啟用數碼顯示屏，再篡改顯示屏資訊，對企業後果可以是災難性的，如散播不實資訊，包括駭進廣告牌傳播不良訊息等；一旦被不法之徒利用廣告牌犯罪，甚至有機會出現法律爭議，亦會影響企業的聲譽。他補充，雖然目前香港仍未出現大規模的攻擊事件，但認為公眾和企業應該加以留意有關風險，做足保安措施提升安全意識和防範能力，防患於未然。