3D打印兒童氣胸引流術培訓模型 東區醫院團隊︰像真度高助加強訓練

人體模型有助培訓醫護人員，但傳統模型觸感與真人有很大距離。有醫療團隊利用3D打印技術研發出視覺和觸感均像真度高的立體人體模型，為多個專科的臨床培訓提供更真實的教具；有鑑於涉及兒童手術的技術較成年人更高，團隊近月更研發出兒童氣胸引流術模型，盼加強醫護團隊對引流術的熟練度，提升手術安全。
東區醫院團隊近年研發出「『真』立體打印‧具真實手感的人體模型」，已取得專利，並榮獲多項本地及國際創新科技大獎。團隊研製出成人不同部位的人體培訓模型，並運用到神經外科、內科、急症科等多個專科臨床培訓，醫護人員可透過超聲波掃描模型內部，更可感受到脈搏跳動，恍似處理真實病人。有見兒童及青少年科醫護人員亦需要優化培訓，研發團隊去年9月製作出兒科人體培訓模型。
東區醫院兒童及青少年科顧問醫生陳智文指，兒童氣胸雖不常見，但治療兒童、特別是嬰兒氣胸的技術要求相對較高，若病情嚴重須做「氣胸引流術」。他坦言該手術難度較高及罕見，稍有不慎或對手術流程不熟悉，或加重氣胸情況或刺穿其他器官的可能。
為加強醫護人員相關培訓，研究團隊跟據真實病童透過磁力共震等所收集人體數據，再利用動物皮膚、肌肉及內臟等組織數據，計算最貼合兒童觸覺反饋，調整聚乳酸及矽膠的軟硬度，最終研發出能模擬兒童人體觸感新物料。醫學物理學家唐嘉信稱，過往教學只靠教導、觀摩、實踐，醫護人員缺少像真度高的實習訓練。陳智文直言「之前培訓只係靠醫生畫圖講解，冇得落手試」，現在醫護人員透過新模型恍似進行一次真實手術。
人體模型生產成本低兼可重用
唐嘉信表示，新模型花了1年時間調整數據，現階段團隊已成功利用自主研發物料，製作出1:1成人及兒童各身體部位及內臟的人體模型。團隊正計劃研發新項目，將技術應用於中西醫範疇。他稱，團隊所研發的人體模型生產成本低，只需數千元，而市面上一般人體模型由數萬至十萬元不等；且模型非常耐用並可重用，期望推廣至院內其他專科，為改變醫療學習模式及優化病人服務。