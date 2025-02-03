3D打印兒童氣胸引流術培訓模型 東區醫院團隊︰像真度高助加強訓練

人體模型有助培訓醫護人員，但傳統模型觸感與真人有很大距離。有醫療團隊利用3D打印技術研發出視覺和觸感均像真度高的立體人體模型，為多個專科的臨床培訓提供更真實的教具；有鑑於涉及兒童手術的技術較成年人更高，團隊近月更研發出兒童氣胸引流術模型，盼加強醫護團隊對引流術的熟練度，提升手術安全。

東區醫院團隊近年研發出「『真』立體打印‧具真實手感的人體模型」，已取得專利，並榮獲多項本地及國際創新科技大獎。團隊研製出成人不同部位的人體培訓模型，並運用到神經外科、內科、急症科等多個專科臨床培訓，醫護人員可透過超聲波掃描模型內部，更可感受到脈搏跳動，恍似處理真實病人。有見兒童及青少年科醫護人員亦需要優化培訓，研發團隊去年9月製作出兒科人體培訓模型。