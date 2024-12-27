4人持械行劫找換店僅1人判囚，上訴庭批執法機構及控方嚴重錯判。(資料圖片)

4名非華裔男子於2020年初驅車前往天水圍，準備行劫嘉湖商場找換店女東主時，遭巡警截查並當場拘捕。其中1人承認串謀搶劫罪判囚8年，同車3人則獲撤控。被告不服並上訴指自己為控方搜證提供協助，應獲減刑。上訴庭今日(27日)宣判，直言驚訝控方不再檢控同車3人，認為嚴重錯判而上訴得直獲減刑，改判監7年半。

上訴人交代自己受同車 3 人招攬

案情指，2020年1月10日警方巡邏時，在天水圍嘉湖山莊賞湖居外截查一輛停泊路邊的灰色車輛，車上4名男子Hameed Mohammad Adil、Duraim Ali、Ahmad Ali及上訴人Khaliq Salman頭戴口罩及圍巾，車上搜獲2把開山刀，車輛亦使用假車牌，其中一人手機內有一張上述女東主照片。