4人持械行劫找換店僅1人判囚　上訴庭批執法機構及控方嚴重錯判

4名非華裔男子於2020年初驅車前往天水圍，準備行劫嘉湖商場找換店女東主時，遭巡警截查並當場拘捕。其中1人承認串謀搶劫罪判囚8年，同車3人則獲撤控。被告不服並上訴指自己為控方搜證提供協助，應獲減刑。上訴庭今日(27日)宣判，直言驚訝控方不再檢控同車3人，認為嚴重錯判而上訴得直獲減刑，改判監7年半。
上訴人交代自己受同車3人招攬
案情指，2020年1月10日警方巡邏時，在天水圍嘉湖山莊賞湖居外截查一輛停泊路邊的灰色車輛，車上4名男子Hameed Mohammad Adil、Duraim Ali、Ahmad Ali及上訴人Khaliq Salman頭戴口罩及圍巾，車上搜獲2把開山刀，車輛亦使用假車牌，其中一人手機內有一張上述女東主照片。
上訴人被捕後，交代自己受同車3人招攬，於當日早上驅車接送自己，並預先準備開山刀、口罩及假車牌，而Hameed Mohammad Adil為案中主腦，Ahmad Ali招攬自己，Duraim Ali與另一在逃人士負責持刀威嚇，自己負責取去贓款。
減刑6個月 改判監7年半
上訴人其後再錄取2份無損權益口供指證同車3人，表明願意出庭作證，並認罪判囚，惟控方指口供沒有價值，因此沒有另行減刑，終判囚8年。控方卻指索取法律意見後，認為證據不足，撤銷起訴上訴人同車3名男子的串謀搶劫罪。
上訴庭直言驚訝控方不再檢控同車3人，認為供詞受控方不當地忽視，即使不考慮上訴人供詞仍有環境證據，尤其是針對Hameed Mohammad Adil，執法機構及控方嚴重錯判，因此為上訴人減刑6個月。另外，一名涉案男子提供找換店女東主照片等詳情，並出售涉案車輛，亦承認串謀搶劫罪。