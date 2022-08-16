4人涉經營賣淫場所表證成立　蔡展鵬：光顧多次從無人稱有性服務（更新）

【15:30更新】警務處國安處前處長蔡展鵬涉嫌光顧無牌按摩院案件，4人涉經營賣淫場所今早表證成立，至於蔡展鵬就下午到東區法院以辯方證人身份作供。

稱 沒有接受性服務

蔡展鵬表示，去年3月19日到過涉案的按摩院「Viet Spa」，而他事發當日警方進行突擊巡查時，亦正與一名女子在按摩院內的房間，但沒有接受性服務，又透露前年年中首次到按摩院，案發前曾去過4至5次，每次接受相同服務，每次逗留約一小時，從來無人表示按摩院可以提供性服務。

事前不知 按摩店有無牌

對於辯方律師問及有無理由相信按摩院有提供性服務，蔡展鵬回應不清楚，又話到按摩院與公職身份無關，事前對警方的突擊行動並不知情，他事前無法確認按摩店有無牌照。

至於早前放蛇警員作供時稱，按摩店有提供色情服務。

---------------

【12:57更新】時任警務處國安處長蔡展鵬涉於去年光顧灣仔無牌按摩院VIET SPA，該處被揭發經營色情場所，涉案3女1男被控管理賣淫場所等6罪，案件今在東區裁判法院續審。控方已舉證完畢，裁判官溫紹明裁定所有控罪表證成立，辯方表示下午2時半將傳召蔡展鵬作供。

警巡查時「7號房」發現蔡展鵬

被告依次為36歲女按摩師李亦晴、34歲無業越南籍女子元秋香、35歲女按摩師張明芳及61歲無業男胡炳雄。案發日期為2020年10月28日、11月5日及2021年3月19日。各被告分別被控經營香港灣仔莊士敦道勝意大樓某室，作賣淫場所的處所，以及管理沒有有效經營牌照的按摩院VIET SPA。

案情透露，警方於2021年3月19日搜查涉事按摩院，警員負責巡查按摩院的房間，在「7號房」發現蔡展鵬與洋名為Jessica的女子。