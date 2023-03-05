4小五女生學用電鑽製模型參賽 首度出戰即勇奪冠軍

環保智慧往往來自日常生活，4名小五女生乘搭鐵路列車時得到啟發，設計一個運用風能和太陽能的火車系統，並獲得煤氣公司的環保智慧能源大賽小學組冠軍，贏得高達10萬元獎金。4位女生就讀的太古小學表示，4位同學透過今次比賽，綜合能力、表達技巧等大有長進，得著比獎金更豐富。 來自太古小學的陳善熙、鄭洛瑤、麥子怡、吳沂四位小五同班同學，獲常識科老師推薦參加煤氣公司的環保智慧能源大賽，4位同學構思比賽項目，一次她們乘鐵路時發現車站佔地龐大，有發展可再生能源的空間，又觀察到列車行駛時會產生風力，可作風力發電，而露天月台可放置太陽能板收集電力，於是決定為火車站度身設計一個綜合智慧能源方案。

去信港鐵推動方案實現 最終4位同學設計的「人工智能綠色火車系統」模型勇奪冠軍，並獲得十萬元港幣獎學金。首次參賽便奪得佳績，她們決定把獎金全數捐贈給學校，添置STEM教學資源，讓其他同學一起分享成果。而且她們都渴望方案可以實現。為此，學校代她們去信港鐵，希望學生的意念得到採納。 為製比賽模型不怕受傷 回想參賽過程，幾位同學均表示收穫甚豐。平常家務也不用做的小女孩，今次比賽第一次學習使用電鑽、熱溶膠槍，既害怕又新奇。陳同學表示：「初初用電鑽鑽孔很怕會受傷，但多用幾次就開始掌握到技巧，愈來愈熟練了。」她們用熱溶膠槍時曾不小心燙傷，吳同學手上仍留有疤痕，但她沒有放棄，完成作品。而鄭同學現在使用熱溶膠槍更是駕輕就熟，「之前弟弟的玩具車車門鬆掉了，我便用熱溶膠槍幫他修理好，很有成功感。」

相比製作模型，準備向評判介紹作品這部份，對比較內向的幾位小女生難度挑戰更大，麥同學說：「當時一有時間就背匯報內容，記住要怎樣對答，連造夢也在背稿。」吳同學就有媽媽幫助：「媽媽每天都陪我一起練習、督促我，雖然很累，但也值得。」 STEM 科老師梁文翰指四位同學乖巧勤奮，惟較內向，因此，推薦她們透過參賽開闊眼界，提升自信心，「經過今次比賽，她們的綜合能力提高了，尤其是表達能力，由之前害怕面對陌生人，到現在對任何人都對答自如，進步很多。」