4屋邨夜間違泊嚴重 車輛停緊急通道 申訴公署提12建議 違泊即鎖即拖

公共屋邨違例泊車時有發生。申訴專員公署完成房屋署(房署)處理公共屋邨違例泊車問題的主動調查行動，並發表報告。公署實地視察了4條公共屋邨，結果發現，多條公共屋邨夜間違泊的情況嚴重，更出現有違泊車輛停泊在緊急通道。公署向房署提出12建議，包括不警告違泊車輛，並立即鎖車拖車等。房署接納所有建議，稱會加強現有的打擊措施。 申訴專員陳積志表示，不時收到市民投訴及留意到傳媒報道，指公共屋邨有違泊問題。公署特別關注到緊急車輛通道上出現違泊的情況，或妨礙緊急車輛出入，發生事故時影響救援工作，後果嚴重。

公署審研房署公共屋邨違泊問題的執管機制，最終挑選了4條公共屋邨，包括屯門友愛邨、青衣長康邨、葵涌麗瑤邨及粉嶺皇后山邨，作實地視察。這4條屋邨均受地理環境所限，無法在全部道路出入口安裝車輛閘機系統。 公署表示，實地考察長康邨、麗瑤邨和皇后山邨期間，均發現有違泊車輛；公署更發現麗瑤邨甚至有違泊車輛停泊在緊急通道。報告提到，公署某晚視察長康邨期間，巡視30分鐘期間，發現約30車輛懷疑違泊，期間未有保安巡邏，亦未見有罰款通知書或警告字條。 麗瑤邨有車輛停泊緊急通道 此外，公署亦發現，麗瑤邨甚至有違泊車輛停泊在緊急通道。報告指出，公署某夜視察麗瑤邨，45分鐘內發現逾30部懷疑違泊的車輛，其中一部更停泊在緊急車輛通道附近，保安巡邏時未採取任何行動。 友愛邨方面，公署指，留意到房署特別加強在非辦公時間的道路管制行動。除聯同房署特遣組打擊違泊，屋邨辦亦會按情況尋求警方協助。屋邨辦額外添置鎖車架，並指示保安服務承辦商加派職員專責巡查。此外，屋邨已增設閉路電視系統，個別路段更試行利用物聯網感應器，讓職員遠端實時監控交通，違泊情況已有所改善。 公署：可與警方聯合行動 公署表示，多條公共屋邨晚間長期有多輛違泊車輛，部分更有可能影響緊急救援車輛，情況並不理想；房署須改善處理違例泊車，特別需要加大力度打擊在緊急車輛通道違泊的車輛，減低安全隱患。公署向房署提出12項改善建議，包括一經發現車輛在緊急通道違泊，立即鎖車或拖車，不作警告。此外，如有需要加強與警務處合作，安排聯合行動。公署又建議，加強監察承辦商的跟進工作，考慮在服務合約上，為承辦商的執管工作訂下續效指標，要求承辦商定期匯報執管成效。

房署：特遣行動小組採取針對性突擊票控行動 房署認同和接納公署所提出的所有改善建議，指實際上大部分建議措施已在各公共屋邨持續執行中。署方會繼續優化現有打擊車輛違泊的措施，適時調配人員和增撥資源，探討利用創新科技提升管理效能，聯同其他政府部門適時打擊違泊。房署又指，署方職員會持續透過日常監察和突擊巡查，以及與外判承辦商管理人員定期會面，督促及確保承辦商有效執行合約訂明的各項工作，包括道路管制。另外，房署的特遣行動小組亦會根據實際情況及按屋邨辦的要求，在違泊較普遍的道路，採取針對性的突擊票控行動。 房署表示，屋邨辦亦要考慮居民的實際需要，特別是長者、幼童及輪椅使用人士的出行、家屬親友的探訪需要等，故情理兼備地處理短暫停泊的車輛，冀做到以人為本。 議員：因應情況先勸喻後執法 民建聯房屋事務發言人陳學鋒表示，有關執法行動需要平衡各區的實際情況，例如節日是車輛停泊高峰期，部分屋邨因車位不足有機會出現違法，若並非在緊急通道或主要幹道，建議先勸喻，後執法。他又指，現時物管從業員高齡化，故認同公署建議，如檢討邨內閉路電視監察系統等，並於同類屋邨採用。