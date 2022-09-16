4年後終遇移植者 骨髓捐贈者︰相信上天安排

小小舉動，或對病者帶來重生機會。譚女士於2017年淋巴癌復發，急需骨髓移植，但親人骨髓都不吻合；翌年幸成功配對，獲未謀面的Dicky捐贈骨髓，得以重過新生活。Dicky指自己於23歲登記骨髓捐贈，兩年後突接到骨髓吻合通知時，感覺很興奮，形容是「萬中無一嘅機會」。二人在骨髓移植手術後4年來僅以書信互相鼓勵，昨終於首次見面。紅十字會呼籲市民登記成為志願骨髓捐贈者，增加找到骨髓吻合者的機會。

香港每年有1,200至1,500人患上血癌、骨髓癌或淋巴瘤，部分或需接受骨髓捐贈。現年63歲的譚女士，2017年不幸淋巴癌復發，但她2名姊姊的骨髓都不吻合，只好接觸香港紅十字會輸血服務中心轄下「香港骨髓捐贈者資料庫」，翌年獲悉配對成功並接受骨髓移植。譚女士昨指：「點解可以喺茫茫人海搵到合適捐贈者？我哋無見過面喎，(Dicky)就捐骨髓救活一條人命。真係奇蹟！」

無私捐骨髓的Dicky自19歲已恆常捐血，23歲後再登記捐贈骨髓，2018年捐贈骨髓時亦僅25歲。他憶述收到骨髓吻合通知時感覺很興奮，「因為萬中無一嘅機會，相信都係上天安排俾我哋兩個」。他坦言家人對他捐贈骨髓曾有擔心，但最終都支持他的決定。而他捐骨髓當日上午接受麻醉和進行手術，下午3、4時便可落床，針口位「細到放大鏡先見到」，沒有太大不適。

現時本港有逾16萬人登記成為志願骨髓捐贈者，至今成功為1,122名本地及129名海外病人配對造血幹細胞。香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣指，捐髓受髓雙方的白血球組織型須高度吻合方可進行骨髓移植，無血緣捐髓者僅五千至一萬分之一機會，若罕見白血球組織型更少於10萬分之一。他呼籲市民如介乎18至50歲並身體健康，可到任何一間捐血站填表和接受抽血作血液化驗，登記成為骨髓捐贈者。