4新界專線小巴線多收車費 營辦商即日起安排退款

早前綠色專線小巴有4條新界路線多收車費，運輸署昨日表示，小巴營辦商由即日起以不同途徑為受影響乘客安排退款。乘客不論以儲值支付工具或現金支付車費，均可全數取回多付的車費。署方會密切監察退款安排。

署方早前透過定期監察，發現富明有限公司營辦、主要行走粉嶺的第501A、501C、501K和往來新界東及九龍東的501S號線曾於5月19日至7月26日期間，向乘客收取高於運輸署核准生效的車費，每程差額介乎0.3元至1元不等。

運輸署發言人表示，小巴營辦商和儲值支付工具營辦商由即日起為受影響乘客安排退款。乘客不論以儲值支付工具或現金支付車費，均可全數取回多付的車費，包括現金、八達通、支付寶和AlipayHK。