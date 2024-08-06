4新界專線小巴線多收車費 營辦商即日起安排退款

早前綠色專線小巴有4條新界路線多收車費，運輸署昨日表示，小巴營辦商由即日起以不同途徑為受影響乘客安排退款。乘客不論以儲值支付工具或現金支付車費，均可全數取回多付的車費。署方會密切監察退款安排。
署方早前透過定期監察，發現富明有限公司營辦、主要行走粉嶺的第501A、501C、501K和往來新界東及九龍東的501S號線曾於5月19日至7月26日期間，向乘客收取高於運輸署核准生效的車費，每程差額介乎0.3元至1元不等。
運輸署發言人表示，小巴營辦商和儲值支付工具營辦商由即日起為受影響乘客安排退款。乘客不論以儲值支付工具或現金支付車費，均可全數取回多付的車費，包括現金、八達通、支付寶和AlipayHK。
現金支付須親身前往退款
各支付工具的退款方法不同，如以現金支付車費的乘客，需要於下月4日或之前，在指定時段前往和滿街公共小巴總站，向小巴營辦商職員提供姓名和聯絡等資料，即場取回多付車費。而八達通支付則可透過八達通流動應用程式或前往八達通服務站，將多付車費退回同一張八達通卡。至於支付寶和AlipayHK，車費已於昨早直接退回受影響乘客的相關戶口。受影響乘客如有查詢，可致電營辦商熱線(9137 7273)或查閱網頁。
署方表示，由於「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」受惠乘客不受多收車費事件影響，毋須退款；政府會向小巴營辦商收回在計劃下多付的補貼。