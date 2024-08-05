4新界綠Van線多收車費　營辦商即日起安排退款 (附領取方法)

八達通：受影響乘客可於 2025 年 4 月 30 日或之前，透過八達通流動應用程式或前往全港 51 個八達通服務站 ( 包括港鐵粉嶺和上水站 ) 將多付車費退回同一張八達通卡。小巴營辦商亦會派員於指定時段(每日上午 9 時至下午 1 時及下午 6 時至 9 時)在粉嶺聯和墟和滿街公共小巴總站，協助受影響乘客辦理退款；