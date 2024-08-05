4新界綠Van線多收車費　營辦商即日起安排退款 (附領取方法)

運輸署今(5日)表示，早前多收車費的新界專線小巴營辦商由即日起(5日)以不同途徑為受影響乘客安排退款，署方早前透過定期監察，發現富明有限公司營辦的第501A、501C、501K和501S號線早前曾於5月19日至7月26日期間，向乘客收取高於運輸署核准生效的車費，每程差額介乎0.3元至1元不等。署方稱會密切監察退款安排。
儲值工具或現金退款方式
運輸署發言人表示，小巴營辦商和儲值支付工具營辦商由即日起為受影響乘客安排退款。乘客不論以儲值支付工具或現金支付車費，均可全數取回多付的車費，包括：
- 八達通：受影響乘客可於2025年4月30日或之前，透過八達通流動應用程式或前往全港51個八達通服務站(包括港鐵粉嶺和上水站)將多付車費退回同一張八達通卡。小巴營辦商亦會派員於指定時段(每日上午9時至下午1時及下午6時至9時)在粉嶺聯和墟和滿街公共小巴總站，協助受影響乘客辦理退款；
- 支付寶和AlipayHK：多付車費已於今早直接退回受影響乘客的相關戶口；及
- 現金：受影響乘客可於2024年9月4日或之前，在指定時段(每日上午9時至下午1時及下午6時至8時)前往和滿街公共小巴總站，向小巴營辦商職員提供姓名和聯絡等資料，即場以現金取回多付車費。
署方表示，由於「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」受惠乘客不受多收車費事件影響，故毋須退款；政府會向小巴營辦商收回在計劃下多付的補貼。