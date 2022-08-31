4日內兩度非禮同一巴士女乘客　24歲測量員判囚21日

24歲測量員被指於4天內，在相同的巴士綫上，兩度非禮同一名短裙女乘客，今於西九龍裁判法院承認兩項猥褻侵犯罪，判囚21日。裁判官施祖堯指，本案兩次非禮均涉直接肌膚接觸，即使事主已經避開，被告依然「進一步進擊」，需處以即時監禁。

被告林楚健被控於2022年8月26日和29日，分別在荃灣近眾安街及荃景圍近天橋，於58M巴士上非禮女子X。施官判刑時指，相關案情並不輕微，而且2次非禮事件中，被告與事主都有直接肌膚接觸，其中一次更達10分鐘。縱使事主已經退開，被告仍然繼續觸碰她的大腿。再加上被告背景亦不見特別扣減因素，故即使被告初犯，就兩罪仍需判監21日。

4日內兩度巴士非禮同一女子

案情指，事主X於今年8月26日早上7時許，登上由荃灣開往屯門的58M巴士，當時她身穿短裙。被告坐在X的右邊，以他的左大腿觸碰對方右大腿。X見狀退開，被告繼而將手放在自己左大腿外側，用手背觸碰X的右大腿。事件歷時約10分鐘，X受驚下車。

及至8月29日，同樣穿短裙的X又登上58M巴士，被告再度坐在她身旁，並以同樣方式非禮她，過程大約1分鐘，X認出被告就是數天前的施淫者，最後告知車長。被告其後被捕，警誡下稱「個女仔著短裙好吸引，控制唔到自己，所以用左手掂咗佢大髀。」