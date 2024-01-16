4款唇膏成分涉超歐盟建議 消委會︰常用或影響健康

愛美人士打扮都會用唇膏，但唇部化妝品容易經口攝入體內，其成分安全不容忽視。消委會測試市面上30款受歡迎的唇膏、唇釉或液體唇膏，發現有5款驗出微量礦物油芳香碳氫化合物，部分懷疑具有基因毒性和致癌性；7款檢出香料致敏物，重複接觸或令皮膚出現過敏反應。另外，八成樣本(24款)檢出可能積累於肝臟、脾臟等器官的物質，雖影響有待研究，但消費者仍須留意。 測試的30款化妝品涵蓋23款傳統支裝唇膏和7款唇釉或液體唇膏，消委會主要評估樣本的安全，礦物油飽和碳氫化合物(MOSH)和微量礦物油芳香碳氫化合物(MOAH)、香料致敏物質和金屬元素等物質含量，並檢視各樣本的標籤資料。

結果發現，24款樣本檢出MOSH，總量由1.14%至24%。有海外研究指，若天天用唇膏，每日經由口服途徑可能攝入57毫克唇膏，每年或因而吞下20.8克，相等於5支。而MOSH又有短鏈或長鏈之分，其中23款樣本檢出短鏈MOSH，5款含量較高，由5.1%至17.8%不等，含量最高的樣本為「GIORGIO ARMANI輕柔緞亮唇膏」，其餘4款分別為「LANCÔME」、「CHANEL」、「YSL」及「GUCCI」的樣本，有研究指短鏈MOSH或與肝臟肉芽腫形成有關。 4款唇膏樣本檢出長鏈MOSH，其含量由11.4%至20.48%不等，未能符合歐洲消費者組織所建議的10%安全限值，其中「Opera柔潤亮澤染色唇膏」含量最高，若每天使用，1年可能攝入近4.3克長鏈MOSH混合物，其餘3款樣本來自「MAC」、「CHANEL」及「GUCCI」。經飲食而攝入的長鏈MOSH較大部分會積累於脂肪組織，儘管未見到不良影響，但積累於脂肪組織的MOSH可能會釋放並轉移到其他器官，故長遠對人體的影響仍有待研究。

另有5款樣本同時檢出微量礦物油芳香碳氫化合物(MOAH)。部分MOAH懷疑具有基因毒性和致癌性，儘管是次樣本檢出的MOAH沒有致癌疑慮，為安全起見，多個海外組織建議避免攝入相關物質。 消委會又發現，逾半樣本檢出具潛在致敏風險的重金屬，四成樣本檢出鎳、六成檢出鈷，另有7款檢出香料致敏物，有機會引致過敏性接觸性唇炎，出現乾燥、龜裂、浮腫和刺痛感覺等。消委會呼籲生產商盡量降低甚至排除產品中的礦物油物質及類似物，以及重金屬和香料物質，保障消費者健康。