4歲女童浴缸昏迷揭身上多處瘀傷 38歲母涉虐兒被捕

一名4歲女童在九龍城沙浦道家中浴室昏迷，胞兄發現通知母親報警，她經搶救後情况危殆，正在伊利沙伯醫院深切治療部留院。醫護人員亦發現女童身上有多處不尋常瘀傷，於是通知警方跟進，女童母親涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，被警方扣查。 現場為沙浦道御‧豪門一高層單位。據了解，涉事家庭一家五口連同一名外籍傭工居於上址；被捕姓朱38歲女子，與40歲丈夫結婚約十載，二人育有2子1女、年齡介乎4至8歲，去年遷入上址居住，經商的丈夫因經常要出差，於上月起聘用一名外籍家傭協助家務。

案發於前日(23日)上午，當時朱婦為女兒洗澡，浴缸水半滿，期間曾離開浴室到廚房，女童獨自在浴缸內嬉水，數分鐘後，8歲胞兄發現妹妹在浴缸底部昏迷，大驚通知母親，並報警求助。 救護車將女童送院搶救，被醫護人員發現手腳、背部等有11處可疑瘀傷，感覺不尋常，懷疑曾被人襲擊，遂通知警方跟進。警方經深入調查，以涉嫌虐兒將女童母親拘捕，案件交由黃大仙警區重跟進案組。據悉，女童的兩名兄弟身上則未有可疑傷勢。探員昨到女童家調查，並帶走女童的父親助查。



兩子身上無可疑傷勢 據悉，女童的兩名分別兩名8歲及4歲兄弟身上沒有可疑傷勢。社署指，涉事家庭並不是署方社工跟進個案，被捕人2名兒子已交由其親屬照顧。社工會接觸有關家庭，並召開保護懷疑受虐待兒童多專業個案會議，為有關兒童制訂合適的福利計劃及跟進。 據報，涉案家庭的外傭表示，曾目睹被捕人用手打女童，上周五晚上亦曾經聽到女童大哭，但由於房門已關上，她未有親眼目睹事件經過。 議員倡增資源支援家長情緒健康 社福界立法會議員狄志遠表示，從家居意外角度而言，浴室四處藏「危機」，例如地面濕滑，家長協助小孩洗澡時，不應隨意離開浴室，以免導致跣倒等意外發生。不過，他認為，女童身上發現多處瘀傷，未必是單一意外；由女童的居所推斷，涉事家庭至少是中產家庭，未必是因經濟問題引起矛盾，有可能是照顧者壓力太大，未有適當的渠道發洩，故發洩在子女身上。狄志遠又認為，家長照顧子女面對不少壓力，但目前支援家長的措施並不足夠，建議政府可增加資源，用作支援家長的情緒健康。