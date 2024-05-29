4歲女跌傷頭入院縫針 心臟驟停18分鐘危殆 醫院稱罕見須專家查

仁濟醫院發生醫療事故，一名4歲女童日前在家跌倒後入院縫針，惟完成後被發現心臟驟停，院方隨即為她搶救，終在18分鐘後回復心跳，現已轉往瑪嘉烈醫院兒童深切治療部留醫，臨床診斷為缺血性腦病變，情況危殆。院方形容縫針後失去意識和脈搏情況罕見，需要專家協助找出原因。

女童上周六在家跌倒令腦部「後尾枕」有一個2厘米長傷口，另因腺病毒感染輕微發燒，由父親陪同經救護車到仁濟醫院急症室求醫。院方為女童X光檢查確認胸腔骨和頭骨沒有骨裂後，由一名護士和一名病人服務助理進行縫針程序。