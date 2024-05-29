4歲女跌傷頭入院縫針 心臟驟停18分鐘危殆 醫院稱罕見須專家查

仁濟醫院發生醫療事故，一名4歲女童日前在家跌倒後入院縫針，惟完成後被發現心臟驟停，院方隨即為她搶救，終在18分鐘後回復心跳，現已轉往瑪嘉烈醫院兒童深切治療部留醫，臨床診斷為缺血性腦病變，情況危殆。院方形容縫針後失去意識和脈搏情況罕見，需要專家協助找出原因。
女童上周六在家跌倒令腦部「後尾枕」有一個2厘米長傷口，另因腺病毒感染輕微發燒，由父親陪同經救護車到仁濟醫院急症室求醫。院方為女童X光檢查確認胸腔骨和頭骨沒有骨裂後，由一名護士和一名病人服務助理進行縫針程序。
病童本身沒心臟病史
仁濟醫院急症室部門主管練偉雄稱，其間用固定帶把女童俯臥固定在固定板上方便縫針，女童在第一針後有掙扎和哭鬧，病人服務助理見狀遂用雙手協助固定女童頭部，其間女童父親一直陪伴在側。仁濟醫院行政總監張子峯指，女童在接受第二、三針時「靜咗落嚟」，完成3分鐘的程序後突然發現她失去意識和脈搏，院方隨即搶救女童，至18分鐘後恢復心跳。
女童目前在瑪嘉烈醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆昏迷，她本身沒有心臟病史和長期病患，醫管局已安排兒科和急症科專家調查事件，包括是否由罕見病因引致事件。張子峯補充指，暫時據治療紀錄未見有事情遺漏，因此需要專家意見檢視過程是否有東西未及察覺，「要進一步檢查有冇大家唔知嘅原因」，又稱回復心跳的時間比預期長。