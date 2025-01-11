4歲男童同時感染甲型流感與侵入性肺炎球菌　情況嚴重

衞生防護中心昨日接獲通報，一名未有接種流感疫苗的4歲男童，同時感染甲型流感與侵入性肺炎球菌的嚴重個案，目前仍然留醫，情況嚴重，呼籲仍未接種流感疫苗的人士立即接種，以減低重症和死亡的風險。

發言人說，一名健康良好的4歲男童，上周開始發高燒、咳嗽和肚痛，本月5日到私家醫院普通科門診求醫，本月7日再向另一私家醫生求診，同日入住嘉諾撒醫院。他的血液樣本經化驗後證實對肺炎球菌呈陽性反應。翌日被轉送瑪麗醫院兒童深切治療部接受治療。病人的鼻咽採樣樣本經化驗後，證實對甲型H1流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為同時感染甲型流感與嚴重侵入性肺炎球菌併發肺炎。