4歲男童同時感染甲型流感與侵入性肺炎球菌　情況嚴重

衞生防護中心昨日接獲通報，一名未有接種流感疫苗的4歲男童，同時感染甲型流感與侵入性肺炎球菌的嚴重個案，目前仍然留醫，情況嚴重，呼籲仍未接種流感疫苗的人士立即接種，以減低重症和死亡的風險。
發言人說，一名健康良好的4歲男童，上周開始發高燒、咳嗽和肚痛，本月5日到私家醫院普通科門診求醫，本月7日再向另一私家醫生求診，同日入住嘉諾撒醫院。他的血液樣本經化驗後證實對肺炎球菌呈陽性反應。翌日被轉送瑪麗醫院兒童深切治療部接受治療。病人的鼻咽採樣樣本經化驗後，證實對甲型H1流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為同時感染甲型流感與嚴重侵入性肺炎球菌併發肺炎。
就讀的幼稚園未參加疫苗接種外展計劃
男童在潛伏期內沒有外遊，他的家居接觸者暫時沒有病徵。調查顯示，男童就讀的幼稚園，未有參加季節性流感疫苗學校外展計劃。發言人表示，為提升學童的疫苗覆蓋率，今年季節性流感疫苗學校外展計劃，已實施特別安排，衞生署早前向所有幼稚園和幼兒中心發信，表明可於同一或不同的外展活動，自由選用注射式滅活和噴鼻式減活流感疫苗。仍未提供確定接種日期的學校亦應盡快於未來兩星期安排接種，以保障學童健康及減低學童因患上流感導致缺課而影響學習。
原文刊登於 香港電台