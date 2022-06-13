4物管公司違《私隱條例》 私隱公署促機構增保障意識

私隱專員公署調查指出，「康健」在多方面存在嚴重不足，導致載有病人資料的紙箱遭意外棄置。(資料圖片)

個人資料私隱專員公署發表調查報告，指4間物業管理公司分別違反《私隱條例》有關個人資料收集、保留期限、使用和保安的規定，私隱專員已向相關公司發出執行通知，指示公司糾正違規事項。報告指，公署近期接獲4宗投訴，其中1宗指管理長洲桂濤花園的「昌生物業代理及管理有限公司」，在屋苑公共地方的告示板張貼1張追收業主集資款項的通告，上面附有48名業主的英文全名、單位完整地址，以及未繳付的金額等資料。

公署認為，有關公司只需將通告發送至涉事業主的信箱，已可達到追收欠款的效果，建議對物管團體引入個人資料私隱管理系統，將個人資料私隱保障納入團體的管治責任。公署又指，團體亦應委任保障資料主任，確保遵從《私隱條例》規定，建立尊重私隱的文化。

「康健」意外棄 置載有294名 病人 醫療 紀錄 紙箱

另外，涉及外洩病人資料的醫療中心，為康健醫療及牙科服務有限公司轄下，地點位於炮台山。該中心去年3月中意外棄置一個載有294名病人醫療紀錄的紙箱，報告指康健在保障個人資料方面嚴重不足，沒有採取所有切實可行步驟，確保涉事醫療紀錄受保障，違反私隱條例。公署已向康健送達執行通知，指示糾正及防止再發生有關情況，並對康健在資料外洩後接近3個月後才通報表示遺憾。。

公署建議機構設立個人資料私隱管理系統，循規使用及保留個人資料，並委任保障資料主任，監察《私隱條例》的遵從並向高級管理層匯報，同時提升僱員的個人資料保障意識，為機構建立保障個人資料文化。公署亦提醒機構，當懷疑或發現資料外洩事故發生時，應盡快向公署通報，讓公署提供協助及建議，減低資料外洩事故所造成的損害。

外賣員被保安要求抄身分證 最終被拒進大廈

另一宗投訴有關外賣員進入大廈問題。一名外賣平台送餐員指，被保安員要求出示身分證並抄下完整身份證號碼，不接受用其他身份證明文件登記，最終他被拒進入大廈。私隱公署調查報告指，負責管理的「怡信物業管理有限公司」，未有為訪客提供其他侵犯私隱程度較低的選擇，違反《私隱條例》及《身份證號碼及其他身份代號實務守則》。

公署：不鼓勵抄完整身份證號碼 可改查工作證或卡片

個人資料私隱專員鍾麗玲表示，身份證屬敏感個人資料，可用作永久識別個人身份，雖然相關《實務守則》沒有禁止物管人員查看訪客身份證，但就必須提供其他選項，否則算是違例。她又指，從屋苑管理層面，理解保安員要核實訪客身份，不過公署不鼓勵查看並抄下訪客身份證，建議改用工作證或卡片，亦可向住戶核實是否有訪客來訪。

另外，同區住宅「柏匯」亦有住戶投訴，指收到另一名業主來電，查問下發現，是大廈一名保安將他的電話透露予對方。鍾麗玲指，管理大廈的「尊家管業有限公司」保安員，擅自向他人披露投訴人的電話號碼，明顯不符合收集和使用資料的目的，同樣違反《私隱條例》。