4警串謀向賭檔「通水」 3名反黑探員罪成判囚14至16個月

4名警員被指在2018年串謀非法賭檔負責人，在掃蕩前透過臥底向賭檔一方「通水」，指示布置假賭場令警方信服，並安排「戲子」賭客在行動當日現身，事後給予對方至少1,500元作報酬。4名警員否認一項串謀妨礙司法公正罪，其中3人經審訊後被裁定罪名成立，其中2人今在區域法院被判入獄16個月，餘下一人則入獄14個月。

控罪指，警員趙廣林（56歲）、賴福康（51歲）、傅裕文（38歲）及張子健（30歲）同被控於2018年5月2日至7月1日期間，連同王偉軍和「Eddy」串謀妨害司法公正，即於同年6月22日在荃灣德豐工業中心1座一單位執行掃蕩行動前，安排把內裏的非法賭博工具收藏及放置原本沒有出現過的物品。控罪亦指眾被告在行動中安排4名人士假裝「賭客」，促致編製多份調查報告，而明知當中內容不準確。法官早前裁定張子健罪名不成立。

法官相信被告們乃一時魯莽及一念之差 而超越了界線

法官判刑時指本案背景涉及的是賭博條例下管理賭場相關的罪行，一般刑罰為數月監禁，而本案涉及的賭場原只有三枱釣魚機，規模不算大。而從各被告呈交的求情文件中，被告需與三合會建立溝通渠道以收集情報，本案亦必然涉及有關情況，法官相信他們乃一時魯莽及一念之差，而超越了界線。法官考慮到事件未能成功，沒有對司法公正造成壞影響，而各被告曾獲嘉許、長時間服務警隊，相信他們非常之盡心盡力工作，及有正面良好品格等而酌情減刑。另趙因案失去工作逾卅年所得的長俸，認為已對他是一大懲罰，再額外酌情減刑，故判趙入獄14個月，其餘兩人則入獄16個月。