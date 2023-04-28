4警查案涉訛稱已搜屋　指閘門故障記錄出錯脫罪

4警調查一宗販毒案錄，涉嫌訛稱曾到疑犯家搜屋，惟疑犯父母卻指記錄上的時間未有人曾到他們家搜屋。4警因而被控公職人員行為失當罪。4警否認指控，案件早前經審訊時，他們稱因警車無油及閘門故障等，令記錄有誤。案件今（28日）在屯門法院裁決，裁定4名被告全部罪名不成立，但指他們自招嫌疑，拒絕被告的訟費申請。

官認為 疑犯父母證供明似有隱瞞

裁判官認為疑犯父母證供明似有隱瞞，認為二人作供偏幫兒子，不接納他們的證供。疑犯聲稱搜屋後於警署點算證物時，其身上有護照，官相信他被捕時身上不會有護照，認為有機會是搜屋後被檢取。至於辯方稱記錄時間有錯及換車等事，雖然4人被捕時沒有提及，但黃官相信該些事件確有可能發生，且不構成行為失當，認為控方未能做到毫無合理疑點證明4人有罪，裁定4人罪名不成立。