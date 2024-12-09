4財務公司以低息債務重組「打龍通」行騙　警拘16人涉178萬元騙款

警方警方於12月6日至12月8日展開代號為「海門」的執法行動，打擊以低息債務重組作招徠的本地詐騙集團，並以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕12男4女，年齡介乎26至59歲，包括集團主腦及骨幹成員。同時，警方成功凍結集團收取犯罪得益的戶口，涉款160萬元。

利用 Cold call 及在互聯網刊登廣告

警方於今年1月起接獲報案，指有騙徒利用Cold call及在互聯網刊登廣告，聲稱為持牌財務公司，可提供低息債務重組。當受害人表示有興趣時，騙徒會相約到佐敦餐廳作講解，再指示對方到另外3間財務公司借錢，又要求交出全數貸款以清還部份欠款，承諾會制定一個新還款方案。當受害人交出貸款後，就會被要求等候消息，之後失去聯絡。有受害人親身到財務公司到查問時，職員否認騙徒為公司職員，而批出貸款的公司亦否認認識騙徒。