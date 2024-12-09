4財務公司以低息債務重組「打龍通」行騙　警拘16人涉178萬元騙款

警方警方於12月6日至12月8日展開代號為「海門」的執法行動，打擊以低息債務重組作招徠的本地詐騙集團，並以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕12男4女，年齡介乎26至59歲，包括集團主腦及骨幹成員。同時，警方成功凍結集團收取犯罪得益的戶口，涉款160萬元。
利用Cold call及在互聯網刊登廣告
警方於今年1月起接獲報案，指有騙徒利用Cold call及在互聯網刊登廣告，聲稱為持牌財務公司，可提供低息債務重組。當受害人表示有興趣時，騙徒會相約到佐敦餐廳作講解，再指示對方到另外3間財務公司借錢，又要求交出全數貸款以清還部份欠款，承諾會制定一個新還款方案。當受害人交出貸款後，就會被要求等候消息，之後失去聯絡。有受害人親身到財務公司到查問時，職員否認騙徒為公司職員，而批出貸款的公司亦否認認識騙徒。
突擊搜查4間財務公司 檢獲大量證物
警方經深入調查及翻查大量閉路電視，鎖定詐騙集團主腦及骨幹成員身份，上周五(6日)採取埋伏行動，當受害人將貸款交予騙徒時，隨即在灣仔及油麻地拘捕4名涉案男子，並在他們身上發現受害人貸款以及申請表。同時亦突擊搜查4間涉案財務公司，檢獲49萬元現金、多部電話電腦、數錢機、大量申請表等，並再拘捕7男3女，其後再拘捕2名涉案男女。
詐騙團夥運作約一年 至今19人報案
警方相信該詐騙團夥運作大約一年，主要由三合會成員操控，而涉案的4間財務公司有緊密聯絡，部分成員更有親屬關係，背後有串通情況，相信由同一詐騙集團操控並串謀行騙。至今警方共接獲19名市民報案，涉款約178萬港元，其中最大一單涉款約13萬元，受害人年齡介乎19至56歲，報稱倉務員、文員、售務員及貨車司機等，皆因投資失利及收入不足而有急切財務需求，更有人經此事後財務情況雪上加霜。