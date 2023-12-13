4賊持刀鎚劫尖沙咀一錶行 失3000萬錶 一隻值460萬

尖沙咀再有錶行遇劫。一間位於加連威老道名叫「名錶世家鐘錶珠寶」店舖，昨遭4名持刀及鐵鎚的蒙面男子闖入搶劫。賊人在數分鐘內掠去約30隻名錶後，登上接應車輛逃去，經店方點算後，報稱損失約3,000萬元的名錶，據指當中一隻失錶值460萬元。
案發於昨午3時10分，一名男子假扮顧客按動加連威老道25號地下「名錶世家」門鐘，職員不虞有詐按掣開門，對方指「有啲野想問」，隨即有3、4名蒙面男子闖入店內。
當中一名賊人揮動手上西瓜刀指嚇職員，其餘黨羽手起鎚落扑爆飾櫃玻璃，在兩三分鐘內掠去約30隻、總值約3,000萬元的名錶後，登上一輛銀色私家車往漆咸道南方向逃去。據指失物中包括一隻約值460萬元的Richard Mille 35-03。
現場消息稱，4名劫匪均戴口罩，當中兩人疑為南亞裔，餘下兩人相信是本地人。錶行職員指，「(持刀賊人的)同伴做得七七八八，佢就退後走，再打爆門口，因為我們門口自動鎖門。」他又指，「我哋的保安做已到最盡……有齊警報，門會自動鎖門、有防彈玻璃，已做足。」
案發後，大門、飾櫃玻璃碎裂，地下布滿玻璃碎。警方到場搜證。翻查資料，「名錶世家」於2020年亦曾遇劫，當年7月23日晚上7時，店東路經加連威老道47號的店舖對開行人路時，遭4名南亞漢襲擊，搶走其手上一隻約值140萬元限量版手錶、一對鑽石耳環及一條頸鏈。其後錶行遷至加連威老道25號上址舖位。