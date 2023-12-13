熱門搜尋:
林超榮逝世 六合彩 周海媚 燈火闌珊 區議會選舉2023 THE SOUTHSIDE 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 新聞女王 騙案 流感 以巴衝突 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-13 04:31:55
日報

4賊持刀鎚劫尖沙咀一錶行 失3000萬錶 一隻值460萬

分享：
錶行劫案 尖沙咀 名錶世家鐘錶珠寶

尖沙咀名錶世家遇劫。(李睿哲攝)

錶行劫案 尖沙咀 名錶世家鐘錶珠寶

尖沙咀名錶世家遇劫。(李睿哲攝)

尖沙咀再有錶行遇劫。一間位於加連威老道名叫「名錶世家鐘錶珠寶」店舖，昨遭4名持刀及鐵鎚的蒙面男子闖入搶劫。賊人在數分鐘內掠去約30隻名錶後，登上接應車輛逃去，經店方點算後，報稱損失約3,000萬元的名錶，據指當中一隻失錶值460萬元。

案發於昨午3時10分，一名男子假扮顧客按動加連威老道25號地下「名錶世家」門鐘，職員不虞有詐按掣開門，對方指「有啲野想問」，隨即有3、4名蒙面男子闖入店內。

當中一名賊人揮動手上西瓜刀指嚇職員，其餘黨羽手起鎚落扑爆飾櫃玻璃，在兩三分鐘內掠去約30隻、總值約3,000萬元的名錶後，登上一輛銀色私家車往漆咸道南方向逃去。據指失物中包括一隻約值460萬元的Richard Mille 35-03。

現場消息稱，4名劫匪均戴口罩，當中兩人疑為南亞裔，餘下兩人相信是本地人。錶行職員指，「(持刀賊人的)同伴做得七七八八，佢就退後走，再打爆門口，因為我們門口自動鎖門。」他又指，「我哋的保安做已到最盡……有齊警報，門會自動鎖門、有防彈玻璃，已做足。」

案發後，大門、飾櫃玻璃碎裂，地下布滿玻璃碎。警方到場搜證。翻查資料，「名錶世家」於2020年亦曾遇劫，當年7月23日晚上7時，店東路經加連威老道47號的店舖對開行人路時，遭4名南亞漢襲擊，搶走其手上一隻約值140萬元限量版手錶、一對鑽石耳環及一條頸鏈。其後錶行遷至加連威老道25號上址舖位。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受