4賊持刀鎚劫尖沙咀一錶行 失3000萬錶 一隻值460萬

尖沙咀再有錶行遇劫。一間位於加連威老道名叫「名錶世家鐘錶珠寶」店舖，昨遭4名持刀及鐵鎚的蒙面男子闖入搶劫。賊人在數分鐘內掠去約30隻名錶後，登上接應車輛逃去，經店方點算後，報稱損失約3,000萬元的名錶，據指當中一隻失錶值460萬元。

案發於昨午3時10分，一名男子假扮顧客按動加連威老道25號地下「名錶世家」門鐘，職員不虞有詐按掣開門，對方指「有啲野想問」，隨即有3、4名蒙面男子闖入店內。

當中一名賊人揮動手上西瓜刀指嚇職員，其餘黨羽手起鎚落扑爆飾櫃玻璃，在兩三分鐘內掠去約30隻、總值約3,000萬元的名錶後，登上一輛銀色私家車往漆咸道南方向逃去。據指失物中包括一隻約值460萬元的Richard Mille 35-03。