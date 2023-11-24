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2023-11-24 18:51:16

4醫科女生首度挑戰毅行者 「給自己的畢業禮物」

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中大醫科四女生首次參賽，希望完成賽事作為送給自己的禮物，右起黃苑嵐、張曉嵐、蕭樂林和馮雅蕾。

中大醫科四女生首次參賽，希望完成賽事作為送給自己的禮物，右起黃苑嵐、張曉嵐、蕭樂林和馮雅蕾。

「參加毅行者當是給自己的一份畢業禮物」就讀香港中文大學醫學院的六年級學生張曉嵐在毅行者起步前說。

她和兩位同是醫科六年級的同學蕭樂林、黃苑嵐，以及醫科五年級的馮雅蕾，組成了全女班，第一次挑戰毅行者。曉嵐希望在明年醫科畢業前，挑戰自己完成100公里賽事，她直言是意志和體力挑戰，希望可以安全於34小時內完成賽事。

大暑練習熱到溶

黃苑嵐直言準備參賽前，「最難忘是大暑那一次，真的熱到溶。」她又謂行得慢，腳好攰，再行膝頭要爛的時候，都令她想放棄，幸好隊友間互相扶持。每次達到自己目標，就會有信心走下去。

她表示，爸爸亦很支持，記得有一次行沙田拗道，他們帶不夠食物，爸爸揸車送食物，才令她們可以完成該路段。

苑嵐的爸爸今日亦有來支持女兒，他表示，第一段路亦會陪同女兒同行，有信心她們可以完成賽事，又替女兒感到驕傲，因為讀醫很辛苦，確實很難抽時間練習。

中大醫科四女生首次參賽，希望完成賽事作為送給自己的禮物，右起黃苑嵐、張曉嵐、蕭樂林和馮雅蕾。 黃苑嵐的爸爸今日亦有來支持女兒，他表示，第一段路亦會陪同女兒同行，有信心她可以完成賽事。 「樂施毅行者」起點為西貢北潭涌，終點設於屯門國際十字路會。參賽者需要於48小時內完成100公里麥理浩徑及其他接續路段。 陳智思(中)表示，今年有3400人，合共850隊參賽者，是疫情後一個不錯的參與率，整體感到滿意。

頻操練致膝痛小腿痛

馮雅蕾表示，由七月尾練到現在，差不多三個多月，困難是每人體質不同，訓練行長途，盆骨、膝頭、小腿都會痛，要多做拉筋，「等下都驚痛，帶了止痛藥。」

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蕭樂林亦表示，好多時希望在周六進行訓練，但很多課堂都是周六，又會和考試撞期，夾時間很難，只好兩個兩個進行訓練。

望籌得3000萬元善款

樂施會毅行督導小組陳智思在起步禮上表示，今年已經是樂施會第39次舉辦樂施毅行者活動，歡迎大家在疫情過後，再一次回歸毅行者，希望今年能為樂施會籌得3000萬元善款，用於各項扶貧發展，救災及倡議工作。

陳智思表示，今年有3400人，合共850隊參賽者，7成為首次參加者，是疫情後一個不錯的參與率，整體感到滿意。

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他相信多新手參賽，可能與疫情有關，因為疫情時大家不能出埠，多了時間認識香港的郊野公園和行山徑，多了人對戶外活動有興趣，而毅行者是香港一個最大型的行山活動，很多人都有新鮮感和希望接受挑戰。陳智思祝大家好運，能夠捱到終點。

企業參與創疫後新高

香港總商會總裁楊偉添亦表示，企業或機構團隊參加人數亦創疫情後新高，多達283隊，合共1132人，商界的支持對社會亦起了示範作用。

「樂施毅行者」起點為西貢北潭涌，終點設於屯門國際十字路會。參賽者需要於48小時內完成100公里麥理浩徑及其他接續路段。

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