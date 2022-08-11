4長期病患染疫亡 兒童醫院爆醫護群組

香港兒童醫院多名曾照顧確診病童的醫護人員，在取得核酸檢測陰性結果後，因持續有病徵而再做核酸檢測，其後確診，醫管局正調查個案關連和傳播。昨再多4名有長期病患的患者離世，當局指近日天氣不穩或影響長者外出求醫，建議他們使用視像診症服務。

本港昨增4,593宗確診，包括249宗輸入個案。香港兒童醫院血液及腫瘤科病房出現感染群組，一名醫生、兩名護士和一名病人服務助理確診，他們都照顧過一名上月初在社區染疫的患者，期間有穿著合適保護衣，暫沒有其他病人和員工被列為密切接觸者。

醫管局總行政經理關慧敏稱，4人每日上班前會做快速測試、每周做兩次核酸檢測，之前雖取得核酸陰性結果，但因先後於上周五(5日)和周一(8日)出現病徵，遂再做多一次核酸檢測，其後確診。她表示，院方正調查個案關連和進行病毒基因排序，又不排除員工在社區感染後造成傳播。

4校個別班級須停課一周

多4名確診者離世，3男1女死者均有長期病患，年齡介乎61至87歲，當中兩人已接種3劑新冠疫苗。其中一名來自院舍的61歲男子，本身有抽筋和腦退化等、需要長期臥床，其後因氣促、血氧低等入院，最終因尿道發炎及肺部細菌感染，延至前日離世。

中心公布多5間院舍出現個案，包括香海正覺蓮社佛教寶靜護理安老院、仁濟醫院李陳玉嬋安老院等。昨有214間學校呈報277宗師生陽性個案，有4間學校的個別班級要暫停面授課一周，包括藍田聖公會德田李兆強小學3E班、九龍塘香港浸會大學附屬幼稚園下低甲班等。