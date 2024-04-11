4.21全港戲院30元睇戲優惠 下周三開賣 香港戲院商會盼促消費

市民又有機會30元入場睇戲！香港戲院商會宣布於4月21日舉行「全港戲院日2024」，當日全港63間戲院，以劃一票價30元觀看任何格式及種類的電影。當日的戲票將於下周三(17日)中午12時後，陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售。商會希望活動吸引22萬的人流，帶動社會氣氛、促進消費。
全港戲院日戲飛優惠適用於全港商業戲院，共63間戲院，包括ACX cinemas@北角匯、百老匯院線、華懋電影院線影藝院線、Cinema City院線CGV D2 Place、英皇院線、嘉禾院線等；於戲院票房購票每人每次最多購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準。
「30元」戲票將於4月17日中午12時後，陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售，但要注意ACX cinemas會17日的票房於下午2時開始營業，寶石戲院將於4月20日起才預售。至於長者首場優惠票價如低於30元，將維持不變；當日其他場次則不設長者、小童及學生優惠，票價劃一30元(包場及特備節目除外)。
香港戲院商會理事長袁彥文表示，去年的「全港戲院日2023」，吸引了超過22萬人次到戲院欣賞電影，創下4月單日最高入場人次及非假日最高入場人次紀錄，希望今次活動能夠吸引等同人流並帶動社會氣氛、促進消費，「希望市民同家人睇戲之前喺附近飲茶，睇完之後食個飯」。
MIRROR主演電影推高復活節總票房
被問到復活節假期票房表現，袁彥文指假期4天的電影票房較去年好，但強調其中有一部分緣於本地男團有電影推出，粉絲掃票支持，「呢啲情況可一不可再」，剔除此因素復活節票房按年有雙位數跌幅。他承認30元優惠活動對改善行業現況屬杯水車薪，但亦希望藉著活動改變市場氣氛。