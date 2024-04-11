4.21全港戲院30元睇戲優惠 下周三開賣 香港戲院商會盼促消費

市民又有機會30元入場睇戲！香港戲院商會宣布於4月21日舉行「全港戲院日2024」，當日全港63間戲院，以劃一票價30元觀看任何格式及種類的電影。當日的戲票將於下周三(17日)中午12時後，陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售。商會希望活動吸引22萬的人流，帶動社會氣氛、促進消費。

全港戲院日戲飛優惠適用於全港商業戲院，共63間戲院，包括ACX cinemas@北角匯、百老匯院線、華懋電影院線影藝院線、Cinema City院線CGV D2 Place、英皇院線、嘉禾院線等；於戲院票房購票每人每次最多購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準。