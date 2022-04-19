4.21復市 戲院員工流失 積壓數十過期新片 餐廳再轉型 兩餸飯回歸晚市堂食

4個多月以來「猛烈」的社交距離措施周四放寬，不少市民及老闆期待已久的復市在即。近月「兩餸飯」大熱，有早前投資轉攻該戰場求生的餐廳，已決定「再轉型」，轉回專注晚市堂食。至於同日解封的戲院，亦已準備好重開，但大部分現階段不打算設「場內進食」，有院線更指，停業多時，積壓不少未上畫電影，但期間流失不少員工，重聘需時，院線初期未必能開足所有場次。

於灣仔及銅鑼灣經營的「大排檔小炒」主打大排檔菜式，每款小菜售約70至近200元，爆疫前灣仔店已開業，之後疫情相對穩定期間，擴展銅鑼灣分店。在疫情中，即使反覆禁晚市堂食，仍能堅持一段時間，直至第五波疫情嚴峻，且晚市堂食一禁4個多月，便要「諗計」求生。東主阿健(圓圖)表示，第五波開始首一個月僅靠午市難以維皮，2月中決定兩間餐廳暫停營業，但考慮到照顧員工生計，決定整合餐廳人手，於3月將灣仔分店改裝成專售「兩餸飯」，讓員工有工開、有糧出，餐廳亦能維持業務。轉型期間甚受街坊歡迎，中午晚市均現長龍，晚市更是未到下午5時晚市開賣，已現人龍。 餐廳推出的兩餸飯賣35元、3餸賣43元，菜式包括餐廳的招牌菜如咕嚕肉、蜜薯牛柳粒等，亦有較高價的蒸魚、扇貝等：並特別選用成本較高、「飯餸分離」的膠盒盛載。阿健坦言，為應付轉型，要3日內改裝餐廳，包括拆去落地玻璃，安裝「漏一條罅」的玻璃，方便賣兩餸飯；更要重新拉電線等，花費5至6萬元。他又透露，疫情期間外賣盒被搶貴，2個月需花逾15萬元。他坦言「轉型其實無得賺」，只希望讓員工繼續有工開，及街坊繼續嘗到其出品。

估計至少一半人期待再出街食飯 即將恢復晚市，阿健已提早通報食客，兩餸飯將「賣到用埋啲飯盒」，計劃供應至本月底。他又指，還原裝修需多花1至2萬元，以及清潔廚房等額外開支，不過仍期待恢復晚市，希望繼續餐廳本來的特色。他補充，兩餸、3餸飯目前已競爭很大，單計軒尼詩道的「戰場」已有另外4間，他認為在灣仔消費較高的商住區，仍須以食肆自身的特色、能力突圍。問到會否擔心食客已習慣外賣，他表示，見近數周街上已回復生氣，相信市民有相當信心外出，加上「食咗4個月外賣」，估計至少一半人期待再出街食飯、聚會，望生意可比禁晚市前有20%增長，惟坦言4人限座下，仍未真正復甦，要待放寬6至8人一枱，更符合大排檔用餐模式。餐飲管理協會主席梁振華指，周四放寬晚市堂食至10時，雖令業界稍有喘息機會，但相信僅對茶餐廳、日式或泰式餐廳幫助較大，令生意有望回復至疫情前六至八成，但中式酒樓相信僅回升至兩至三成。他解釋，中式酒樓依靠宴會和大型家庭客幫補，受限宴會上限20人，料客人仍未有意擺酒；下月母親節，有酒樓計劃推4人餐冀多做些生意。