4.21復市 戲院員工流失 積壓數十過期新片 餐廳再轉型 兩餸飯回歸晚市堂食

4個多月以來「猛烈」的社交距離措施周四放寬，不少市民及老闆期待已久的復市在即。近月「兩餸飯」大熱，有早前投資轉攻該戰場求生的餐廳，已決定「再轉型」，轉回專注晚市堂食。至於同日解封的戲院，亦已準備好重開，但大部分現階段不打算設「場內進食」，有院線更指，停業多時，積壓不少未上畫電影，但期間流失不少員工，重聘需時，院線初期未必能開足所有場次。
於灣仔及銅鑼灣經營的「大排檔小炒」主打大排檔菜式，每款小菜售約70至近200元，爆疫前灣仔店已開業，之後疫情相對穩定期間，擴展銅鑼灣分店。在疫情中，即使反覆禁晚市堂食，仍能堅持一段時間，直至第五波疫情嚴峻，且晚市堂食一禁4個多月，便要「諗計」求生。東主阿健(圓圖)表示，第五波開始首一個月僅靠午市難以維皮，2月中決定兩間餐廳暫停營業，但考慮到照顧員工生計，決定整合餐廳人手，於3月將灣仔分店改裝成專售「兩餸飯」，讓員工有工開、有糧出，餐廳亦能維持業務。轉型期間甚受街坊歡迎，中午晚市均現長龍，晚市更是未到下午5時晚市開賣，已現人龍。
餐廳推出的兩餸飯賣35元、3餸賣43元，菜式包括餐廳的招牌菜如咕嚕肉、蜜薯牛柳粒等，亦有較高價的蒸魚、扇貝等：並特別選用成本較高、「飯餸分離」的膠盒盛載。阿健坦言，為應付轉型，要3日內改裝餐廳，包括拆去落地玻璃，安裝「漏一條罅」的玻璃，方便賣兩餸飯；更要重新拉電線等，花費5至6萬元。他又透露，疫情期間外賣盒被搶貴，2個月需花逾15萬元。他坦言「轉型其實無得賺」，只希望讓員工繼續有工開，及街坊繼續嘗到其出品。
估計至少一半人期待再出街食飯
即將恢復晚市，阿健已提早通報食客，兩餸飯將「賣到用埋啲飯盒」，計劃供應至本月底。他又指，還原裝修需多花1至2萬元，以及清潔廚房等額外開支，不過仍期待恢復晚市，希望繼續餐廳本來的特色。他補充，兩餸、3餸飯目前已競爭很大，單計軒尼詩道的「戰場」已有另外4間，他認為在灣仔消費較高的商住區，仍須以食肆自身的特色、能力突圍。問到會否擔心食客已習慣外賣，他表示，見近數周街上已回復生氣，相信市民有相當信心外出，加上「食咗4個月外賣」，估計至少一半人期待再出街食飯、聚會，望生意可比禁晚市前有20%增長，惟坦言4人限座下，仍未真正復甦，要待放寬6至8人一枱，更符合大排檔用餐模式。餐飲管理協會主席梁振華指，周四放寬晚市堂食至10時，雖令業界稍有喘息機會，但相信僅對茶餐廳、日式或泰式餐廳幫助較大，令生意有望回復至疫情前六至八成，但中式酒樓相信僅回升至兩至三成。他解釋，中式酒樓依靠宴會和大型家庭客幫補，受限宴會上限20人，料客人仍未有意擺酒；下月母親節，有酒樓計劃推4人餐冀多做些生意。
逾30部新戲積壓等住上映
戲院亦會周四重開，不少院線已宣傳多套大片即將上畫。本身有電影製作及發行業務的ACX院線發言人表示，業界停業3個多月，引述業內有戲院指「請唔夠人，即使有《怪獸與鄧不利多的秘密》、《蝙蝠俠》等大片，也未必能早場開到尾場，或做少一轉生意」。他解釋，相信部分已轉行的員工，未必貿然重返有停業風險的工作，除非本身屬放映員等較專門的崗位。。另一方面，由上年聖誕尾檔期起計，估算約36部新戲積壓，重開初期每周可能6至10部「新戲」上映，他預告，戲迷或需花更多時間找尋放映非最主流大片的戲院。另外，該院線近日已安排員工返回崗位，準備復業，如清潔、消毒、準備分隔座位等工作。
就實施疫苗通行證，該院線指，已為4個院廳購入2部手機準備為顧客掃碼。會跟隨疫苗通行證，即4月21日至30日要1針、4月30日至5月30日2針，5月31日之後3針等。當局亦准已打3針觀眾星期四重開後可場內飲食，不過多家戲院也表示暫未有安排。
就市況而言，ACX院線指目前已有不少人打了2針，但到第三針未見市民同樣踴躍，加上已停業3個月，「好多嘢變化好大」，不排除至第三針階段反而令戲迷卻步；會否出現「報復式睇戲」仍待觀察。對於經營前景，他稱，慶幸業主有商有量，減輕租金壓力，更推出睇戲消費優惠幫助租戶，公司對戲院業務仍有信心，但會做好再停業心理準備。