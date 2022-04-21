4.21復市 行行搶客｜首階段放寬防疫 美容預約爆滿 按摩師開工前先檢測

最嚴厲的社交距離措施今起首階段放寬！繼之前本報報道有食肆將撤離「兩餸飯」戰線迎晚市堂食，以及戲院、主題樂園等已做好復市的準備後，再跟進美容及按摩業界，如何做足工夫迎接抗疫多月的客人安心「舒壓、扮靚」。當中有美容院斥資十多萬至逾百萬元於更新冷氣過濾網、清潔、檢查維修等；政府雖未要求從業員像食肆員工要定期快速檢測陰性結果才准開工，但業界已計劃要求員工上班前先檢測。按摩業總會表明，冀積極抗疫，希望即使再出現下一波疫情，政府也不會「一刀切」勒令停業。
圖：蘇文傑
擁3間分店的美容院Unique Beauty，董事經理黃靜明(圓圖)透露，為準備復業，已於冷氣加裝殺菌過濾網、安排清洗水箱、加購其他防疫物資、基本維修如更新牆紙等，每間分店花逾十萬元，以保障客人及員工健康。上星期起，也安排員工返回公司預早檢查美容儀器，確保運作正常。
爭聘美容師 加薪或達10%
美容院有長期顧客支持，黃靜明指，停業3個多月，客人也等了很久，本月內預約已幾近爆滿。不過重開有新條件，要遵守「疫苗通行證」規定，客人享用服務前須主動出示針卡二維碼讓美容院掃描。黃靜明表示，確認預約時會提醒客人有相關要求，若到美容院時未能出示證明，唯有安排改期；客人因個別原因未符要求，也會酌情延長其套票，強調會與客人溝通。
至於快測安排，她指員工上班前要交陰性檢測資料，已準備最少一個月快測包存貨，也鼓勵客人先檢測再來接受療程。若政府落實相關要求，也冀政府及早公布，並提供津貼減輕負擔。
長期停業另一個後遺症是員工流失，黃靜明透露今波疫情中有近10%員工離職，包括有清潔姐姐轉做收銀、也有員工返內地家鄉避疫，因未通關未能返港，形容目前請人「超難」，相信行內要爭人，估計美容師薪金會有6%至10%加幅。不過，她指因不希望客人流失，即使開支增加，也未敢加價。
另一間美容院Nude Beautique重開初期也預約爆滿，主要是自1月停業以來積壓改期的預約，新預約已須待下月。為準備重開，經理呂欣兒表示，已購入快測包，存貨足供應員工約2個月使用，不單讓客人安心，自己員工也較安心；亦安排員工訓練，確保服務維持水準。雖然預約理想，但呂提到公司客源主要為外籍人士，當中不少客人因入境隔離、航班熔斷等原因不在港；另一方面長期停業，有買套票客人憂慮他們「捱唔住」，致退款查詢大增，「以往可能1年得一、兩單，而家兩個月廿幾三十單」，她理解客人顧慮，因此容許安排延長套票使用期、轉贈他人使用等酌情安排。今波疫情錯失新年、復活節長假旺季，呂欣兒坦言，停業加上白交租等，損失達6位數字。她對1月確診數字每日約20宗時被勒令停業仍感突然，加上業界至今也未有大型爆發群組個案，冀經過今波疫情實施疫苗通行證後，當局不再命令停業；她並期望如之前數次復業一樣「重開就忙返」。
「安心按摩」貼紙識別已檢測員工
今起大家亦可到按摩院全身「鬆一鬆」，按摩業總會宣布自發安排員工「先速檢．後開工」，目前近60間按摩店參與，員工會有「安心按摩」貼紙以茲識別。東方水匯桑拿代表周偉強表示，停業多時，期間地墊、毛巾等發霉須更換，連同清潔維修等，已花逾百萬元。配合先檢測後開工，為員工提供快測包，相信每月要多花3萬多元，但為換取客人信心不介意。
按摩業同樣遇人手流失問題，生意也未恢復元氣。薀莎水療代表黃紅纓表示，不少同事停業期間為生計轉工，亦有新移民師傅返鄉避疫等，流失約四成員工，直言不利行業發展。重開在即，雖有預約查詢，惟目前未准恢復桑拿蒸房服務，影響客人消費意欲，暫時預約率僅達正常時一半。按摩業總會主席周鎮宇表示，業界今輪停業104日，直言「若呢幾日唔開，以後唔使開，個行業真係會冇咗」，業界冀藉今次積極抗疫表現，爭取若再有下波疫情時，當局不再「一刀切」勒令停業，「唔係直接推業界上斷頭台」，而是商討處理方法。他續指，估計或有4至5家大型按摩院不敵今波疫情倒閉，小型的更是不計其數。
各行各業復市推優惠搶客
今日可以重開的還有主題樂園、戲院、桌球室、健身室等表列處所；恢復晚市堂食至10時，限坐4人一枱，宴會上限人數20人。自當局上周公布落實首階段放寬，各行業也隨即推優惠「搶客」。海洋公園有門票優惠，不少商場推出消費回贈優惠、消費換戲院購票優惠、會員積分換戲飛、美食或商品優惠等。其中，海港城昨表示，場內48間可接受訂座的餐廳今起至周日的晚市平均訂座率已逾七成，當中十多間的周六、日晚市更已訂滿。