4.21復市 行行搶客｜首階段放寬防疫 美容預約爆滿 按摩師開工前先檢測

最嚴厲的社交距離措施今起首階段放寬！繼之前本報報道有食肆將撤離「兩餸飯」戰線迎晚市堂食，以及戲院、主題樂園等已做好復市的準備後，再跟進美容及按摩業界，如何做足工夫迎接抗疫多月的客人安心「舒壓、扮靚」。當中有美容院斥資十多萬至逾百萬元於更新冷氣過濾網、清潔、檢查維修等；政府雖未要求從業員像食肆員工要定期快速檢測陰性結果才准開工，但業界已計劃要求員工上班前先檢測。按摩業總會表明，冀積極抗疫，希望即使再出現下一波疫情，政府也不會「一刀切」勒令停業。

擁3間分店的美容院Unique Beauty，董事經理黃靜明(圓圖)透露，為準備復業，已於冷氣加裝殺菌過濾網、安排清洗水箱、加購其他防疫物資、基本維修如更新牆紙等，每間分店花逾十萬元，以保障客人及員工健康。上星期起，也安排員工返回公司預早檢查美容儀器，確保運作正常。

爭聘美容師 加薪或達10%

美容院有長期顧客支持，黃靜明指，停業3個多月，客人也等了很久，本月內預約已幾近爆滿。不過重開有新條件，要遵守「疫苗通行證」規定，客人享用服務前須主動出示針卡二維碼讓美容院掃描。黃靜明表示，確認預約時會提醒客人有相關要求，若到美容院時未能出示證明，唯有安排改期；客人因個別原因未符要求，也會酌情延長其套票，強調會與客人溝通。

至於快測安排，她指員工上班前要交陰性檢測資料，已準備最少一個月快測包存貨，也鼓勵客人先檢測再來接受療程。若政府落實相關要求，也冀政府及早公布，並提供津貼減輕負擔。

長期停業另一個後遺症是員工流失，黃靜明透露今波疫情中有近10%員工離職，包括有清潔姐姐轉做收銀、也有員工返內地家鄉避疫，因未通關未能返港，形容目前請人「超難」，相信行內要爭人，估計美容師薪金會有6%至10%加幅。不過，她指因不希望客人流失，即使開支增加，也未敢加價。