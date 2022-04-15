4.21恢復晚市堂食 限聚放寬至4人 戲院飲食須打3針 運動仍要戴口罩

最嚴厲社交距離措施實行逾3個月後，下周四(21日)終有望逐步放寬，首階段包括食肆可堂食至晚上10時、4人一枱，以及重開戲院、健身室、美容院、主題公園等8類表列處所，其中如要在戲院進食，需要員工及顧客均「打齊3針」。私人地方不得多於兩戶聚集規定亦將取消，但酒吧和酒館仍未能重開。另外，康文署轄下體育場地重開，但運動時仍要戴口罩。同時，會恢復最多30人的本地遊。政府表示，要觀察長假期、復課和放寬措施後的疫情趨勢，再決定下一階段放寬安排。

本港疫情數字持續回落，政府昨交代社交距離措施首階段放寬細節。下周四起，食肆可提供晚市堂食至10時、最多4人一枱，同時可舉行最多20人的宴會活動，但食肆員工須每3日做一次快速檢測。在每枱放寬至4人的同時，政府下周會向行政會議建議，放寬「兩人限聚令」至4人，同時撤銷私人地方不得多於兩戶聚集的限制。 重開處所限50%容納量 年初被「一刀切」全面暫停的表列處所，其中8類亦可在首階段重開，包括美容和按摩院、健身室、體育處所、主題公園和戲院等公眾娛樂場所、溜冰場和保齡球場等遊樂場所、遊戲機中心、活動場所和宗教處所。有關處所重開後，仍要遵守4人一組、最多容納50%人數的限制，如非必要都要戴口罩，包括進行隊際運動期間。所有重開處所仍要符合「疫苗通行證」、用「安心出行」和探熱等防疫措施。 政府特別為戲院提供額外放寬，若所有員工和個別放映院內的所有顧客打齊3針，場內就容許飲食。特首林鄭月娥形容，這是回應業界訴求、一項額外待遇，而非令其營運更困難，「只係俾多個選擇佢哋，完全唔做都冇問題。」食物及衛生局其後表示，不設飲食場次的戲院，打針規定會跟隨現有的「疫苗通行證」相關規定。