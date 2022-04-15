4.21恢復晚市堂食 限聚放寬至4人 戲院飲食須打3針 運動仍要戴口罩

最嚴厲社交距離措施實行逾3個月後，下周四(21日)終有望逐步放寬，首階段包括食肆可堂食至晚上10時、4人一枱，以及重開戲院、健身室、美容院、主題公園等8類表列處所，其中如要在戲院進食，需要員工及顧客均「打齊3針」。私人地方不得多於兩戶聚集規定亦將取消，但酒吧和酒館仍未能重開。另外，康文署轄下體育場地重開，但運動時仍要戴口罩。同時，會恢復最多30人的本地遊。政府表示，要觀察長假期、復課和放寬措施後的疫情趨勢，再決定下一階段放寬安排。
本港疫情數字持續回落，政府昨交代社交距離措施首階段放寬細節。下周四起，食肆可提供晚市堂食至10時、最多4人一枱，同時可舉行最多20人的宴會活動，但食肆員工須每3日做一次快速檢測。在每枱放寬至4人的同時，政府下周會向行政會議建議，放寬「兩人限聚令」至4人，同時撤銷私人地方不得多於兩戶聚集的限制。
重開處所限50%容納量
年初被「一刀切」全面暫停的表列處所，其中8類亦可在首階段重開，包括美容和按摩院、健身室、體育處所、主題公園和戲院等公眾娛樂場所、溜冰場和保齡球場等遊樂場所、遊戲機中心、活動場所和宗教處所。有關處所重開後，仍要遵守4人一組、最多容納50%人數的限制，如非必要都要戴口罩，包括進行隊際運動期間。所有重開處所仍要符合「疫苗通行證」、用「安心出行」和探熱等防疫措施。
政府特別為戲院提供額外放寬，若所有員工和個別放映院內的所有顧客打齊3針，場內就容許飲食。特首林鄭月娥形容，這是回應業界訴求、一項額外待遇，而非令其營運更困難，「只係俾多個選擇佢哋，完全唔做都冇問題。」食物及衛生局其後表示，不設飲食場次的戲院，打針規定會跟隨現有的「疫苗通行證」相關規定。
酒吧未能放寬屬平衡審慎做法
同樣提供餐飲業務的酒吧和酒館，則未能在今個階段重開。食衛局長陳肇始解釋，所有處所若一併放寬，在人流或風險管控上非最好做法，放寬必須有序、有條件和小心。林鄭月娥理解酒吧等部分處所負責人，會對未能放寬感失望，但認為這已是非常平衡和審慎的做法。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，食肆和戲院進食的情況不同，因對有需要的市民而言堂食是必須，但戲院主要是觀賞電影，可以選擇不進食，個人估計政府欲鼓勵想在戲院進食的人「可以打多一針」。
公眾泳灘泳池燒烤場暫未開放
康文署轄下多種場地下周四亦會重開，包括室內體育館、足球場、籃球場和戶外健身設施等，明日(16日)起可到康體通在網上預訂使用，公共圖書館和博物館等文化設施也會重開。一般而言，每組運動最多4人參與，若進行隊際比賽或對賽訓練時，各場地人數上限應遵照相關運動的比賽規則。康文署長劉明光舉例稱，籃球比賽可以「5人對5人」及有一名裁判。他強調在首階段放寬時，運動員在運動期間要戴口罩。不過，他指公眾泳灘、泳池及燒烤場等，暫不會開放。在社交距離措施放寬前，先有復活節長假期和學校分階段復課。林鄭月娥擔心，這數日假期如有太多聚會，會否如年初農曆新年般「產生不良後果」，惟強調想給予受影響業界更多確定性，故要觀察疫情趨勢，才決定之後放寬的時間表。她又稱，在第五波疫情後各方面抗疫能力已大幅提升，故政府盡量不會再於短時間內，大幅收緊已放寬的政策。張竹君則希望市民享受放寬時，仍要緊守防疫措施、保持防護意識和個人衛生。
本地遊團友要按疫苗通行證要求
另外，不超過30人的本地遊同時可恢復，但員工須打齊3針、遊客滿足「疫苗通行證」要求，如全團成員即日做快速測試並呈陰性，團員人數更可高達100人。全民強制檢測方面，林鄭月娥指港府仍沒有放棄，但需依據時機和能力，適當時候會公布詳情。