4.22推首階段即棄塑膠管制 謝展寰︰有信心順利展開不延期

首階段即棄塑膠管制4月22日實施，管制9種即棄膠餐具，包括禁止商戶提供或銷售即棄發泡膠餐具、飲管、膠刀和膠叉等，並設6個月的適應期。環境及生態局長謝展寰表示，有信心管制計劃屆時能順利展開，強調不會延期。

立法會環境事務委員會會議昨討論首階段管制即棄塑膠產品進度，有議員關心措施生效後，膠餐具供應商仍有存貨應如何處理，謝展寰指條例通過後，已經聯絡大型供應商，相信他們早已清楚要求，政府亦已接觸全數小型供應商讓他們了解法例要求，以改售替代品，幫助相關商戶轉型。至於入口商屆時若仍有存貨，可以轉口，料餐具不會「變成垃圾」。