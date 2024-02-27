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2024-02-27 04:30:20
日報

4.22推首階段即棄塑膠管制 謝展寰︰有信心順利展開不延期

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廢物焚化爐

石鼓洲外海人工島的廢物焚化爐大型組件去年起分批運抵香港。(資料圖片)

首階段即棄塑膠管制4月22日實施，管制9種即棄膠餐具，包括禁止商戶提供或銷售即棄發泡膠餐具、飲管、膠刀和膠叉等，並設6個月的適應期。環境及生態局長謝展寰表示，有信心管制計劃屆時能順利展開，強調不會延期。

立法會環境事務委員會會議昨討論首階段管制即棄塑膠產品進度，有議員關心措施生效後，膠餐具供應商仍有存貨應如何處理，謝展寰指條例通過後，已經聯絡大型供應商，相信他們早已清楚要求，政府亦已接觸全數小型供應商讓他們了解法例要求，以改售替代品，幫助相關商戶轉型。至於入口商屆時若仍有存貨，可以轉口，料餐具不會「變成垃圾」。

至於食肆方面，他指，全港有2萬間非連鎖小型食肆，當局會全部到訪，講解新安排；補充指餐廳在6個月適應期仍可繼續提供即棄塑膠餐具，並指業界一般不會有多於半年存貨。民建聯的梁熙則關注，有食客買外賣後，再改變主意在餐廳內堂食，相關受管制即棄餐具會否違法。謝展寰說，雖然不鼓勵市民這樣做，但相關做法不會違法。他重申，法例的設計是源頭減廢，不是針對一般市民，市民使用受管制即棄餐具並不會違法。

新例生效後，酒店不可免費提供但可售賣即棄塑膠用品，或減低走塑成效。謝展寰指酒店就有關用品收費，須預先通知客人，相信比起另外收費，業界會選擇使用替代品。

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除源頭減廢，市民生活上仍會出現一定量的基本垃圾須處理。謝展寰昨早出席香港綠色周圓桌論壇，指本港2035年前會停用所有堆填區，首座位於石鼓洲外海人工島的廢物焚化爐，明年投入運作，第二座設施則會位於屯門，爭取2035年前有足夠能力處理都市廢物。謝展寰又指，香港目標在2035年停止使用燒煤發電，改為使用天然氣。但天然氣仍然有碳排放，有需要增加本港零碳發電比例，期望由目前只佔4分1，逐步增加至60%至70%，並正與大灣區城市商討增加供電來港，亦準備在將軍澳建設接電站，接收內地的零碳電力。

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