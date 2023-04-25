4.30截止 中獎者須註冊國泰會員 國泰2.7萬張免費機票抽獎昨起登記

機管局響應政府「Hello Hong Kong(你好，香港！)」全球旅遊推廣計劃，推行「飛遇世界鉅賞」，分階段送出50萬張來港的免費機票，其中經國泰航空送出約2.7萬張由香港出發前往海外46個城市的機票，昨起至周日供市民登記參與抽獎，結果於5月3日以電子郵件通知中獎者。

中獎者自行支付稅項和附加費

國泰發言人表示，所有免費機票均由香港國際機場「飛遇世界大賞」機票禮遇活動贊助，但提醒中獎者要自行支付稅項和附加費，並須受細則條款限制。另外，國泰亦提醒，成功抽中免費機票，但未成為國泰會員，須於5月9日前，使用登記抽獎活動的資料註冊成為國泰會員，並確保手機號碼已用做國泰會員登錄ID。若然獲得中獎通知時已是國泰會員，則須確保手機號碼與參與是次抽獎活動時所填寫的一致。

中獎者須在收到免費機票兌換訊息當日起1個月內兌換，並在9個月內出發。

另外，由於官方登記網頁以簡體字顯示，引起不少網民討論，擔心誤入「假網站」，又指「點解條link(網站)係簡體字，好難睇」；實因活動上周首先開放予大灣區居民參加，網站預設文字為簡體中文。另外，填寫聯絡資料時，國際/地區代碼一欄，網頁同樣預設為內地手機號碼的開首「86」，香港居民登記時記得改回「852」，否則可能與免費機票擦身而過。

「Hello Hong Kong」計劃的50萬張免費機票將於3月1日起，為期6個月分階段經由國泰航空、香港快運 (HK Express)、香港航空和大灣區航空以不同方式如大抽獎、先到先得、買一送一等送出。