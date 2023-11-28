40年前強姦13歲少女六旬漢判囚7年　警方憑升級系統確認被捕人掌印

一名60歲男子王晉全在1983年，在屯門強姦一名13歲女學生後逃去。警方在系統提升後，在2年前拘捕他，被告今日在高等法院承認強姦罪，法官判刑時指事件令事主長期受壓，有加刑因素，但考慮到被告認罪，加上近20年無犯案等因素，酌量減刑，判囚7年。
女童案發後出現抑鬱，中五輟學後由家人帶同求診，此後不斷出入青山醫院，1999年出院當日跳樓輕生，終年29歲。法官引述事主胞姐證供指，事主案發後一直單身，從未約會他人，亦因長期留醫無法工作。法官認為縱使輕生原因不明，惟可見被告帶來的創傷，從此令事主無法過上正常生活。
被告尾隨受害者進入單位
事發在1983年1月20日中午，涉案男子尾隨受害者進入當時還未清拆的新發邨，受害者當時留意到被告在梯間尾隨自己，開門時遭被告推入屋並關上大門。被告聲稱有刀，威脅女童不要作聲，用女童的頸巾和牛仔褲綁起女童手腳，以短褲掩住女童嘴巴。被告繼而推女童到床上強姦她，之後搜掠單位搶去160元現金逃去。
屯門警區重案組第二隊主管高級督察楊文迪在判刑後見記者，表示由於當年科技限制，警方在現場套取到犯人掌印，但校對未能確認犯人身份，直到2008年提升法證系統，比對工作電腦化後，成功鎖定被捕人士身份並列入通緝名單，最終在2021年8月由巡邏警員拘捕被告。
警方希望判刑讓受害人安息
楊文迪指被告被控1項強姦和1項搶劫罪，起初只是承認在受害人身上奪去少量金錢，經過一系列的認罪協商、證據審視後，最終承認較嚴重的強姦罪。警方希望可給予受害者家人一個交代，讓受害人可以安息。