40年前強姦13歲少女六旬漢判囚7年　警方憑升級系統確認被捕人掌印

一名60歲男子王晉全在1983年，在屯門強姦一名13歲女學生後逃去。警方在系統提升後，在2年前拘捕他，被告今日在高等法院承認強姦罪，法官判刑時指事件令事主長期受壓，有加刑因素，但考慮到被告認罪，加上近20年無犯案等因素，酌量減刑，判囚7年。

女童案發後出現抑鬱，中五輟學後由家人帶同求診，此後不斷出入青山醫院，1999年出院當日跳樓輕生，終年29歲。法官引述事主胞姐證供指，事主案發後一直單身，從未約會他人，亦因長期留醫無法工作。法官認為縱使輕生原因不明，惟可見被告帶來的創傷，從此令事主無法過上正常生活。