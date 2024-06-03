40歲內地男倒臥土瓜灣工廈手推車　3內地男涉非法處理屍體被捕（更新）

土瓜灣發生懷疑非法處理屍體案。
昨日（2日）下午3時許，一名40歲姓汪的內地男子被發現倒臥於紅磡土瓜灣道94號美華工業中心停車場出入口位置的一輛手推車上，身上有酒氣。警方和救護員接報後到場，由救護車將他送往伊利沙伯醫院搶救，可惜最終不治，死因有待驗屍後確定。
3內地男被捕
警方於現場調查，並翻查一帶閉路電視片段，懷疑汪男於上址一個單位懷疑暈倒後，被人以手推車搬運至案發現場，經深入調查後在該工廈以涉嫌「非法處理屍體」拘捕35歲姓許男子、36歲姓汪男子、和51歲姓陳男子，全部均為內地人，現正被扣留調查。案件交由九龍城警區重案組跟進。
4人均為非法勞工
現場消息指，死者與3名被捕人均為內地黑工，近月持雙程證來港，報稱探親，實為非法勞工，分別報住美華工業中心及馬頭涌譚公道一個唐樓地址，相信為黑工宿舍，4人互相認識。事發前，死者與3名被捕人在外飲酒後，再到涉事黑工宿舍單位繼續飲啤酒，其後暈倒，疑有人害怕宿舍曝光，於是將死者放上手推車再搬至工廈出入口。
警方將涉事單位大門鎖上
事發後，涉事單位大門被警方以鐵鏈鎖上，門外堆滿裝修工具、風扇等雜物。有街坊表示，該單位1000多呎，平時多內地人出入，不排除被間隔成劏房單位作住宅之用。