40歲內地男倒臥土瓜灣工廈手推車　3內地男涉非法處理屍體被捕（更新）

土瓜灣發生懷疑非法處理屍體案。

昨日（2日）下午3時許，一名40歲姓汪的內地男子被發現倒臥於紅磡土瓜灣道94號美華工業中心停車場出入口位置的一輛手推車上，身上有酒氣。警方和救護員接報後到場，由救護車將他送往伊利沙伯醫院搶救，可惜最終不治，死因有待驗屍後確定。

3內地男被捕

警方於現場調查，並翻查一帶閉路電視片段，懷疑汪男於上址一個單位懷疑暈倒後，被人以手推車搬運至案發現場，經深入調查後在該工廈以涉嫌「非法處理屍體」拘捕35歲姓許男子、36歲姓汪男子、和51歲姓陳男子，全部均為內地人，現正被扣留調查。案件交由九龍城警區重案組跟進。