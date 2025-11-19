40歲教車師傅圓機師夢 國際航空學院首批畢業生獲香港快運聘為二副機長

勇敢追夢對已成立室的人而言，是一場與現實拔河的挑戰；當家庭責任、經濟壓力與交織成一道道無形的枷鎖。然而，年過四十、曾為教車師傅的鄧俊偉卻幸獲家人支持，修讀香港國際航空學院課程，並成首批畢業學員，獲香港快運聘用為二副機長，圓機師夢，「教車同揸飛機都強調責任心及交通安全」。 見習機師培訓課程畢業生暨香港快運航空二副機長鄧俊偉指，至細便想「衝上雲霄」，但年輕時面對經濟壓力，且該行業在香港發展路線狹窄，因而成為教車師傅。直至近年兩個女兒已上小學，生活日趨穩定，他便重拾兒時夢想，於2023年遠赴澳洲考獲私人飛機牌，回港後知悉香港航空學院開辦「見習機師培訓課程」，便在家人支持下，花80萬學費修讀課程。

鄧俊偉慶幸，課程無年齡限制助自己圓夢，且授課地點主要在香港，「方便我照顧家庭或繼續做野搵錢」。課程中的美國飛行訓練令他印象深刻，因當他在美訓練時家中有長者離世，他須克制情緒的同時亦要安全駕駛，此成為他既難忘又重要的經歷。「教車到揸飛機，兩條跑道看似毫無關聯，但兩者都強調責任心及交通安全，需對乘客負責」，鄧俊偉表示，香港快運有很多即日來回的航班，會一邊照顧家庭一邊追逐藍天夢想。

參青年航空活動燃點機師夢 同屆畢業生陳永康，年幼時曾經參加青年航空活動「空中暢遊」，因而對機師職業產生興奮，畢業後曾在機場和消防處工作；直至招生廣告後，決心去追夢，他在完成培訓課程後，現時在香港快運工作。他指出，在修讀見習機師培訓課程中，便接獲香港快運有條件取錄的通知，令自己更有信心 月有機會負責起飛和降落的步驟，能更快累積飛行時數和駕駛經驗。