40歲教車師傅圓機師夢 國際航空學院首批畢業生獲香港快運聘為二副機長

勇敢追夢對已成立室的人而言，是一場與現實拔河的挑戰；當家庭責任、經濟壓力與交織成一道道無形的枷鎖。然而，年過四十、曾為教車師傅的鄧俊偉卻幸獲家人支持，修讀香港國際航空學院課程，並成首批畢業學員，獲香港快運聘用為二副機長，圓機師夢，「教車同揸飛機都強調責任心及交通安全」。
見習機師培訓課程畢業生暨香港快運航空二副機長鄧俊偉指，至細便想「衝上雲霄」，但年輕時面對經濟壓力，且該行業在香港發展路線狹窄，因而成為教車師傅。直至近年兩個女兒已上小學，生活日趨穩定，他便重拾兒時夢想，於2023年遠赴澳洲考獲私人飛機牌，回港後知悉香港航空學院開辦「見習機師培訓課程」，便在家人支持下，花80萬學費修讀課程。
鄧俊偉慶幸，課程無年齡限制助自己圓夢，且授課地點主要在香港，「方便我照顧家庭或繼續做野搵錢」。課程中的美國飛行訓練令他印象深刻，因當他在美訓練時家中有長者離世，他須克制情緒的同時亦要安全駕駛，此成為他既難忘又重要的經歷。「教車到揸飛機，兩條跑道看似毫無關聯，但兩者都強調責任心及交通安全，需對乘客負責」，鄧俊偉表示，香港快運有很多即日來回的航班，會一邊照顧家庭一邊追逐藍天夢想。
參青年航空活動燃點機師夢
同屆畢業生陳永康，年幼時曾經參加青年航空活動「空中暢遊」，因而對機師職業產生興奮，畢業後曾在機場和消防處工作；直至招生廣告後，決心去追夢，他在完成培訓課程後，現時在香港快運工作。他指出，在修讀見習機師培訓課程中，便接獲香港快運有條件取錄的通知，令自己更有信心 月有機會負責起飛和降落的步驟，能更快累積飛行時數和駕駛經驗。
80名學員獲條件取錄
機管局成立的香港國際航空學院於2023年開辦「見習機師培訓課程」，首批完成課程的15位學員今日(19日)獲頒發肩章；該學院與多間本地航空公司合作，為學員提供面試機會，現已目前有超過80名學員在完成理論課程後，獲香港快運有條件取錄。負責為他們培訓的香港快運航空飛行訓練總經理周智衡表示，首批畢業生成功完成訓練以及評核，對他們的成績及能力充滿信心。
香港國際航空學院校長李天柱就表示，非常高興見證學員們展開飛行職業生涯，部分人成功入職，亦標誌著課程順利發展；學院會持續為香港航空業培養人才，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。香港快運航空行政總裁毛潔瓊就指，隨着香港快運航線及班次持續增加，機師需求越來越高，希望香港快運能成為香港年輕人實現飛行夢想的起點，為本地航空業，培養更多優秀機師。