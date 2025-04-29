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本地
2025-04-29 18:05:43

40歲男涉情緣及投資騙案 借戶口洗黑錢約6000萬元被判囚40月

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西九龍法院。（資料圖片）

西九龍法院。（資料圖片）

一名案發時40歲的本地男子早前被控三項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪，案件今日（29日）在西九龍法院判刑，被告被裁定罪名成立，被判囚40個月。

案發於2021年下旬，警方接獲8名市民報案，分別涉及網上情緣及投資騙案。報案人被要求將大量金錢轉賬到指定銀行賬戶，騙徒在收取金錢後便失去聯絡。8宗案件總損失金額超過460萬元。警方經深入調查後，於2021年拘捕9名本地男子及5名本地女子，年齡介乎23歲至56歲。經徵詢法律意見後，警方於2023年下旬以「洗黑錢」罪起訴其中8名被捕人，他們均為傀儡戶口持有人，當中包括本案被告。

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案情顯示，被告透過其戶口清洗共5,700萬港元及31萬美金。他被控3項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪。案件今日於西九龍法院審理，警方根據《有組織及嚴重罪行條例》就判刑向法庭申請加重刑罰。法庭經審視後批准申請，該名被告人被加重百分之三十三的刑期，由原本被判監30個月加刑至40個月。而由2023年10月至今，已有99名人士就「洗黑錢」罪行被加重刑罰。刑期分別增加3至18個月不等。

罪成最高可被判囚14年

警方呼籲市民切勿租借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可被判監禁10年。另外，如任何人租借戶口，亦有機會觸犯洗黑錢罪，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。

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