40歲男涉情緣及投資騙案 借戶口洗黑錢約6000萬元被判囚40月

一名案發時40歲的本地男子早前被控三項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪，案件今日（29日）在西九龍法院判刑，被告被裁定罪名成立，被判囚40個月。

案發於2021年下旬，警方接獲8名市民報案，分別涉及網上情緣及投資騙案。報案人被要求將大量金錢轉賬到指定銀行賬戶，騙徒在收取金錢後便失去聯絡。8宗案件總損失金額超過460萬元。警方經深入調查後，於2021年拘捕9名本地男子及5名本地女子，年齡介乎23歲至56歲。經徵詢法律意見後，警方於2023年下旬以「洗黑錢」罪起訴其中8名被捕人，他們均為傀儡戶口持有人，當中包括本案被告。