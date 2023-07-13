40歲男長期病患者確診猴痘 已接種兩劑疫苗 潛伏期間有高風險接觸

衞生防護中心今日（13日）表示，正調查一宗猴痘確診個案，涉及一名40歲的男性長期病患者。該名病人為港人，已接種兩劑猴痘疫苗，潛伏期間沒有外遊，期間曾在香港有高風險接觸。他於本月10日出現局部皮膚潰瘍，昨日(12日)到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診，證實確診猴痘。中心正進行流行病學調查。

衞生防護中心表示，初步調查顯示，病人於潛伏期內曾在香港有高風險接觸，沒有外遊，已接種兩劑猴痘疫苗。中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。



政府已於去年九月啓動猴痘準備及應變計劃下的戒備級別，並會因應最新的科研實證和發展，不時評估風險，並採取相應的防控措施。衞生署為高風險群組提供接種猴痘疫苗的計劃已於去年十月五日展開。在計劃下，以下高風險目標群組人士可以自願形式接種猴痘疫苗，包括曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去十二個月有性傳播感染史；負責照顧猴痘確診病人的醫護人員；處理動物傳染痘病毒的實驗室人員；及當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員。

現時，高風險目標群組人士可於衞生署轄下六間社會衞生科診所（灣仔男性社會衞生科診所、灣仔女性社會衞生科診所、油麻地男性社會衞生科診所、容鳳書社會衞生科診所、粉嶺社會衞生科診所和屯門社會衞生科診所）任何一間接種猴痘疫苗，無須預約。另外，衞生署九龍灣綜合治療中心，以及醫院管理局伊利沙伯醫院和瑪嘉烈醫院的特別內科診所，將繼續為其到診者提供猴痘疫苗接種服務。

