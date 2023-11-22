4000元利是賄上司求調崗位 樂富邨前保安認罪候判(更新)

【11月22日更新】廉政公署落案起訴一名樂富邨前保安員，控告她以4,000元「利是」行賄上司，求獲編配心儀工作崗位。被告今日(11月22日)在九龍城裁判法院承認控罪。署理主任裁判官香淑嫻將案件押後至12月6日判刑，以待索取被告的背景及社會服務令報告。被告獲准保釋。

被告梁金蘭(48歲)，為嘉怡物業管理有限公司(嘉怡)前保安員，承認兩項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(b)條。

案發時嘉怡獲房屋署委聘為樂富邨提供保安服務。案情透露被告是樂富邨早更保安員，其每日工作更表由一名保安主管擬備。被告在2022年11月中至2023年1月底期間，即保安主管生日後及農曆新年期間，向對方提供兩封利是共4,000元，以獲安排在樂富邨「座頭」工作。廉署接獲房屋署轉介貪污投訴展開調查。