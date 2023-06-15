41次由土耳其運7.2億來港 海關破洗黑錢集團拘23人

黑洗錢集團僱用他人做「人肉運鈔機」，在今年首5個月集團成員搭飛機41次由海外運送大量現金到港，協助清洗折合約7.2億港元(9,100萬美元現鈔)懷疑犯罪得益，海關日前拘捕23人，為偵破涉及航空旅客協助清洗黑錢的案件涉案金額歷來最高一宗。
海關人員1月鎖定一個懷疑清洗黑錢集團並展開財富調查，於上月25日至本月13日，在全港多區突擊搜查24個處所，包括尖沙咀一商業單位和23個住宅單位，拘捕23人，年齡介乎25至47歲，當中有兩名主腦、兩名骨幹成員和11名以航空旅客身份運送現金的集團成員。運鈔的成員部分有案底，報稱無業、文員、保險經紀及零售等。在涉案尖沙咀商業單位檢獲折合約4,300萬港元的不同貨幣，包括折合約值4,100萬港元美鈔。
海關人員發現集團成員1至5月乘飛機往返土耳其和香港41次，入境時向海關申報帶同巨額美元入境，指用作珠寶鑽石交易，高峰時隔日運一次。
集團分工精細，成員入境後，即時在機場將現金交予其他成員，再運到尖沙咀一個商業單位，進一步處理，並經常轉換車輛。海關初步調查估計，運送逾9,100萬美元現鈔來港，折合7.2億港元。涉案商業單懷疑是空殼公司，並無經營珠寶或與土耳其公司相關業務。
海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文指，入境成員身上只攜帶極少個人行李，但每人每次運入金額由130萬美元至530萬美元不等，通常二人一同入境。
海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富指，根據初步調查，運送現金集團成員之間互不認識。商業單位負責點算現金的成員，也不太認識運鈔成員。
海關正調查美金的最終流向並向海外執法機構尋求協助調查，行動仍然繼續，不排除稍後有更多人被捕。