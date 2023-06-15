41次由土耳其運7.2億來港 海關破洗黑錢集團拘23人

黑洗錢集團僱用他人做「人肉運鈔機」，在今年首5個月集團成員搭飛機41次由海外運送大量現金到港，協助清洗折合約7.2億港元(9,100萬美元現鈔)懷疑犯罪得益，海關日前拘捕23人，為偵破涉及航空旅客協助清洗黑錢的案件涉案金額歷來最高一宗。

海關人員1月鎖定一個懷疑清洗黑錢集團並展開財富調查，於上月25日至本月13日，在全港多區突擊搜查24個處所，包括尖沙咀一商業單位和23個住宅單位，拘捕23人，年齡介乎25至47歲，當中有兩名主腦、兩名骨幹成員和11名以航空旅客身份運送現金的集團成員。運鈔的成員部分有案底，報稱無業、文員、保險經紀及零售等。在涉案尖沙咀商業單位檢獲折合約4,300萬港元的不同貨幣，包括折合約值4,100萬港元美鈔。