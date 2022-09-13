41歲冧天秤死者遺孀停收捐款 許太冀用有限時間身教女兒

秀茂坪安達臣道本月7日發生塌天秤意外，釀成3死6傷；當中41歲慘死電工許文明遺下兩名年幼女兒及患乳癌末期的太太。許太透過工業傷亡權益會前日宣布停收捐款，昨日再撰文解釋，並重申指其家庭暫時已得到許多的資源，超乎她的想像，但擔心不少人情況未必比她好，希望大家若有能力可捐助其他有需要的人。

意外離世的許文明與妻子育有兩名分別4歲和7歲幼女，患有末期癌症的許太指，家庭狀況曝光後收到很多善心人捐款，「方方面面可謂無微不至，太多都超乎了我的想像。」她透露，許多捐贈是直接存入她的銀行帳戶，有大額的，亦有小至50元，「我當時的感受就是有點擔心」；實例是女兒參加學校教會活動時，有會友買了點食物給許家表達關心，但許太指，那名會友亦有難處，故無接受相關物品，之後會友表示會為許家祈禱，「(許太)我說：這對我來說就非常足夠了，甚至是更好的。」至於有建議可先接受捐款，之後再將多餘的款項做慈善，許太指「今日不知明日事，因為我不知道將來如何確定我的捐贈是給到了最需要的人士，這個太難評斷和確定……」故決定停止接受捐款。許太在接受傳媒訪問時更指，預計自己還有幾年壽命，冀用有限時間，以身教教導女兒人生道理，及如何用積極態度走未來的路。