41歲商人滑翔傘意外亡 前同事找出座標親自游說搜索隊

負責剖驗屍體的衞生署高級法醫林衞國，表示遺體已出現腐化迹象，並有蛆蟲出現，估計死亡時間為27日找到屍體前數天，死因為身體多處受傷。而遺體的肋骨、腰椎出現骨折，右邊肺出現損傷，伴隨出血等，情況與撞擊硬物或硬表面造成的衝擊脗合。林指沒有數據可確定死亡時間，但其情況類似高處墮下，可在短時間致命，而他推斷死者起碼於被找到前3天已死亡，否則遺體腐化程度不會如此嚴重。

死者前同事找出兩個座標

死者鍾旭華的前同事黃仲欣於政府資訊科技部門任職，她透過視像作供稱，原本不認識遺孀陳利珊，得知事主失蹤後，便主動於7月24接觸陳。她於26日得出死者的Google定位數據，再匯出檔案，惟搜救隊未能即時開啟。她於是再將之簡化成Excel表格，撇除誤差較大的數值，最終找到2個準確度較高的坐標。當日下午3時許，她將表格發送予陳，並了解與搜救隊的溝通情況。陳引述回覆説今天不能安排直升機，除非提供有強而有力的證明，或某人看見一些事。

死者被尋回位置與其提供座標相近

翌日早上約7時半，她再與陳以短訊溝通，得知該2個坐標都不是主要搜索點，搜索員會「行返之前嗰啲路徑，話可能之前有障礙物遮住咗。」黃於是致電陳，確認坐標「未必咁被重視」，她最終決定不上班，折返回家拿行山杖，打算先到大嶼山指揮中心游說，若意見不被接納，打算自行上山搜索。以其所知，搜索方當時仍未有特別部署。11時許她到達中心，並向早前作供的女警司唐百旋及助理消防區長李偉明解釋坐標的重要性，李表示「會派人劈林落去」。黃亦於書面證供上說，約12時34分她得知死者最終被尋回的位置與其提供的2個座標相近。