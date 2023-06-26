41歲地盤工涉菜刀傷母再追斬救護員認兩項傷人罪，押後判刑

41歲男子去年6月疑精神病復發，在家跑進廚房拿菜刀，利用刀面拍打母親頭部致頭皮流血，再手持菜刀追斬到場的救護員，企圖拿刀劈向救護員但被擋。男子今於區域法院承認襲擊致造成身體傷害及有意圖而企圖傷人兩罪，暫委法官張志偉把案件押後至7月10日進行求情及判刑，以待為被告索取兩份精神科報告；同時向被告表示為他索取精神科報告不代表必定會判處醫院令，亦有可能會判處監禁，另外為他安排精神科治療服務。

救護員抵達時認為被告看來清醒正常

案情指，案發當日早上，被告母親呂X懷疑被告精神病復發，召喚救護服務醫治被告。3名救護員抵達案發地點後初步檢查被告，認為被告看來清醒正常，但被告表示不適堅持送院，但希望離家前快速淋浴。被告淋浴後向救護員大叫，喝令他們離開，跑進廚房拿菜刀指向署理救護隊目古德銘，3名救護員立即離開單位，被告關上家門後用菜刀的刀面拍打母親左邊頭部，母親亦逃出升降機大堂，向救護員表示她感到疼痛。