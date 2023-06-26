41歲地盤工涉菜刀傷母再追斬救護員認兩項傷人罪，押後判刑

41歲男子去年6月疑精神病復發，在家跑進廚房拿菜刀，利用刀面拍打母親頭部致頭皮流血，再手持菜刀追斬到場的救護員，企圖拿刀劈向救護員但被擋。男子今於區域法院承認襲擊致造成身體傷害及有意圖而企圖傷人兩罪，暫委法官張志偉把案件押後至7月10日進行求情及判刑，以待為被告索取兩份精神科報告；同時向被告表示為他索取精神科報告不代表必定會判處醫院令，亦有可能會判處監禁，另外為他安排精神科治療服務。
救護員抵達時認為被告看來清醒正常
案情指，案發當日早上，被告母親呂X懷疑被告精神病復發，召喚救護服務醫治被告。3名救護員抵達案發地點後初步檢查被告，認為被告看來清醒正常，但被告表示不適堅持送院，但希望離家前快速淋浴。被告淋浴後向救護員大叫，喝令他們離開，跑進廚房拿菜刀指向署理救護隊目古德銘，3名救護員立即離開單位，被告關上家門後用菜刀的刀面拍打母親左邊頭部，母親亦逃出升降機大堂，向救護員表示她感到疼痛。
被告持刀衝向3名救護員
被告手持菜刀走到升降機大堂，衝向三名救護員，再舉起菜刀與古德銘對質大叫，捉住古企圖用菜刀由上而下劈向古，古抬手阻擋攻擊，三名救護員便從後樓梯由17樓逃至3樓。被告前額有兩處裂傷，被告聲稱其頭部傷勢由他自己造成，警方到場作出拘捕。被告母親頭部左邊頭皮流血，送院後被診斷為「頭皮擦傷」。
男被告王X發，現年41歲，報稱為地盤工人，他被控於2022年6月18日，在香港柴灣小西灣道10號小西灣邨瑞喜樓17樓某單位襲擊母親呂X，因而對呂造成身體傷害。他另被控同日在小西灣邨瑞喜樓17樓升降機大堂意圖使古德銘身體受嚴重傷害而企圖非法及惡意傷害他。