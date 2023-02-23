41歲婦人認教唆情夫向出軌丈夫淋通渠水 判監10年8個月

41歲婦人因當時丈夫出軌，教唆其婚外情男友用通渠水淋向丈夫，造成他頭、臉、頸、胸口、眼皮及手腳灼傷。涉案婦人今（23日）在高等法院承認1項意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪，特委法官黃佩琪指被告有預謀犯案，行為極之惡毒，令事主永久性毀容，一生活在揮之不去的陰霾中，即使被告受事主出軌一事刺激，法庭亦不能容忍這種不顧後果、玉石俱焚的行徑，終判監10年8個月。

控罪指，被告何美恩（41歲）被控於2019年11月27日在將軍澳富寧花園停車場地下，連同陸智勤意圖使男子張金強的身體受嚴重傷害，而向張淋潑硫酸。

被告另3項案底 涉及偷竊和管有毒藥

案情指，被告與案發時48歲的丈夫張金強為夫妻，兩人同住於富寧花園；而被告當時與舊同事陸智勤有婚外情。案發當日下午4時許，被告致電陸，指張出軌及要向張報復，要求陸去買通渠水淋張。被告又將張的照片發給陸。

同日晚上8時許，被告通知陸到富寧花園埋伏。約9時半，陸到達富寧花園停車場閘口，並將倒渠水倒入兩個紙杯。當張從電梯走出來，陸將其中1杯通渠水正面淋向張的面和身體，及後逃去。張其後送院。事主張金強的頭、頸、上身及上肢全皮層化學性灼傷、雙眼角膜上皮缺損等，須留院1個月及進行多次外科手術；他另被診斷患上創傷後壓力症；陸在同月29日凌晨前往警署自首，陸在門外接到被告電話，她勸說陸不要自首，給她時間與張溝通；但陸最終仍自首。被告在2021年6月24日被捕。控方透露被告在2013年有3項案底，涉及偷竊和管有第一部毒藥。

辯方求情：被告事後曾多次嘗試自殺

辯方求情時，透露被告在2014年與張結婚，初時關係甜蜜。當時被告任職廚師，張任職地產經紀，在張的要求下，被告拿出積蓄支付首期，買入1個單位收租，該單位更在張的名下。後來兩人相處時間減少，被告在2019年中查看張的手機時，發現張有外遇，在對質之下，張更承認對方為他生下了5歲私生女，要求被告接受現實。

辯方指被告大受打擊，其後與陸產生感情，她在傾訴時提起淋通渠水的念頭，而陸投其所好、沒有阻止，因而鑄成大錯，被告事後曾多次嘗試自殺。辯方指，如非張出軌及態度囂張，被告不可能犯案，這與她一貫性格不符，被告因案件失去婚姻及須受牢獄之苦，不可能重犯。