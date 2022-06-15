41歲婦倒斃青年廣場旅舍　廉署證被落案起訴康文署助理經理

41歲姓曾女子今日(15日)中午被發現昏迷倒臥於柴灣道青年廣場Y旅舍一房間內，救護員到場證實她當場死亡。警方在場檢獲遺書，相信女事主在旅館房間內自殺，死因有待驗屍後確定。警方調查後揭發女死者，為昨日(14日)被廉政公署落案起訴的康樂及文化事務署助理經理，涉4項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名。廉署證實女死者身份，並表示對事主離世深感惋惜，向其家屬致深切慰問。

廉署昨日公布，一名41歲姓曾女子被控4項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名，涉嫌使用虛假考勤紀錄報表，藉修改報表顯示的上班時間，掩飾在疫情期間、即2020年10月至2021年1月的4個月內遲到約30小時，上述27項上班時間記項，被平均改早一小時，其中一項記項更遭改早兩小時。康文署根據被告提交的每月考勤紀錄報表，未有向她扣除薪金共逾9,700元。被告獲准保釋，原須於明日在西九龍裁判法院答辯。

防止自殺求助熱線：