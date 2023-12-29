41萬人患乙肝 衛生署︰四成不知已感染

慢性肝炎沒有適時處理，可導致肝癌或肝衰竭。衛生署發表病毒性肝炎主題性報告(2020-22年度人口健康調查)，推算全港約有41萬人口感染乙型肝炎病毒，35至54歲人士比率最高；署方建議市民及早檢查，而慢性肝炎患者應及早醫療跟進，以避免病情惡化。 當局於2020年11月至2022年2月調查1.6萬人，當中逾2,000名15至84歲受訪者進一步完成身體檢查，在完成身體檢查的參與者中，發現6.2%對乙型肝炎表面抗原測試呈陽性(代表有慢性乙型肝炎病毒感染)，當中近四成未有在住戶調查中自述為慢性乙肝患者，並有約七成無相關醫療跟進，顯示本港有相當比例的慢性乙肝病毒感染者不清楚自己已感染。

35至54歲染病比率最高 此外，調查亦發現感染慢性乙型肝炎病毒的年齡組別，35至54歲人士比率最高(8.4%)，15至24歲及25至34歲年齡組別分別僅為0.3%及1.5%。報告指，1980年代實施普及兒童乙型肝炎疫苗接種計劃和其他預防乙型肝炎母嬰傳播的措施有效降低年輕一代的乙型肝炎感染率。 衛生署指，乙型肝炎病毒的傳播途徑包括由受感染母親於分娩時傳播給嬰兒、接觸感染者的血液或體液，以及與感染者進行不安全性接觸。約15%至40%未有接受治療的慢性乙型肝炎患者，長遠會發展至如肝硬化和肝癌等致命肝臟疾病。市民應採取適切的措施預防感染病毒性肝炎，包括接種乙型肝炎疫苗。