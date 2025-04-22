42歲送貨員搖死3歲親女被判囚終身 不服定罪提上訴

42歲男送貨員與坐月女友梁小欣鬧分手後，向女友淋潑通渠水，致對方嚴重燙傷留疤，出獄後更多次虐待親女，猛烈搖晃女兒致腦出血，女兒在其3歲生日當天不治身亡。男送貨員承認虐兒罪，早前在4男3女陪審團席前被裁定謀殺罪成，高等法院法官黎婉姫上月判他終身監禁。根據司法機構資料顯示，男送貨員已於上周三（4月16日）提出定罪上訴，惟案件現時暫無聆訊排期。

死者母親指被告性格暴躁

死者梁雅思的母親、被告劉佳坪時任女友梁小欣就本案出庭作證時，憶述她在2016年9月認識被告劉佳坪並相戀，2017年1月懷孕，被告當時經常懷疑她出軌，兩人關係變差並屢生口角，而性格暴躁的被告亦會毆打她，但以「嫁雞隨雞，嫁狗隨狗」的心態「繼續跟住佢」。被告曾就向梁小欣淋潑通渠水事件被判監1年8個月。