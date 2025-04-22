42歲送貨員搖死3歲親女被判囚終身 不服定罪提上訴

42歲男送貨員與坐月女友梁小欣鬧分手後，向女友淋潑通渠水，致對方嚴重燙傷留疤，出獄後更多次虐待親女，猛烈搖晃女兒致腦出血，女兒在其3歲生日當天不治身亡。男送貨員承認虐兒罪，早前在4男3女陪審團席前被裁定謀殺罪成，高等法院法官黎婉姫上月判他終身監禁。根據司法機構資料顯示，男送貨員已於上周三（4月16日）提出定罪上訴，惟案件現時暫無聆訊排期。
死者母親指被告性格暴躁
死者梁雅思的母親、被告劉佳坪時任女友梁小欣就本案出庭作證時，憶述她在2016年9月認識被告劉佳坪並相戀，2017年1月懷孕，被告當時經常懷疑她出軌，兩人關係變差並屢生口角，而性格暴躁的被告亦會毆打她，但以「嫁雞隨雞，嫁狗隨狗」的心態「繼續跟住佢」。被告曾就向梁小欣淋潑通渠水事件被判監1年8個月。
死者母親稱目睹被告搖晃女兒
梁小欣供稱她曾親眼目睹過被告多次猛力搖晃女兒，亦曾扯起女兒雙腿凌空搖晃。梁小欣交代案發當日女兒被送往明愛醫院急症室，其後女兒情況危急，轉送瑪嘉烈醫院進行手術。醫生指女兒情況不樂觀，解釋女兒頭骨沒有裂傷，但腦出血情況迅速，急性硬腦膜下⼤量出血，有機會受搖晃虐待，令腦袋在頭骨內「撞來撞去」，以致顱內壓升高突然昏迷，並非被告報稱從⾼處跌倒輕微受傷。當梁小欣要求被告馬上前來醫院時，被告則「從容不迫」，前往超市搜購紅酒後才到醫院，隨即被警方拘捕。
現年42歲的被告劉佳坪，報稱任職送貨員。他上月遭4男3女陪審團一致裁定曾於2020年7月29日，在香港謀殺其親生女兒梁雅思。劉佳坪另於去年11月7日承認他曾於2020年5月至7月18日故意襲擊及虐待其親生女兒梁雅思。