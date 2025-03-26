42歲送貨員搖死3歲親女被判終身監禁 官斥暴力行為惡劣

42歲男送貨員向坐月女友梁小欣鬧分手後，向女友淋潑通渠水致對方嚴重燙傷留疤，出獄後多次虐待親女，包括猛烈搖晃女兒致腦出血，女兒留院11日後，於3歲生日當天不治離世。送貨員承認虐兒罪，上周四於4男3女陪審團席前被一致裁定謀殺罪成，法官黎婉姫今（26日）早在高等法院依例判被告終身監禁。
男被告劉佳坪曾在開審前承認誤殺罪，但不獲控方接納，被陪審團一致裁定謀殺罪成，即他於2020年7月29日，在香港謀殺親生女兒梁雅思。他另於去年11月7日承認虐兒罪，即承認他於2020年5月至7月18日故意襲擊及虐待親生女兒梁雅思。
辯方求情指被告沒對女兒造成過分嚴重傷害
辯方大律師求情時指，謀殺依例沒有量刑空間可考慮，因而單就虐兒罪求情，稱被告在本案沒有對女兒造成過分嚴重的傷害，例如火燒及綑綁等行為，在案件開審前已認罪同意案情，被告已就有關案件定罪及接受懲罰。
牧師撰求情信指被告有悔意
法官黎婉姫判刑時，引述牧師為被告撰寫的求情信，信中提到被告有深切反省及悔意，希望法庭給予重新開始的機會。法官批評被告，在兩個月內多次對女兒施以虐待行為，造成女兒出現傷痕後亦沒有帶她求醫，並非單一虐待事件，終引致原本活潑開朗的女兒死亡。法官認為判刑時，需要保護社會上弱勢的人士及無助的兒童，必需嚴懲及警惕作出虐待行為的人。
官斥被告暴力行為惡劣
法官斥責被告作為死者的親生父親，卻對死者施以惡劣的暴力行為，施虐位置隱蔽，明顯故意隱瞞，避免他人發現，被告曾向伴侶潑淋通渠水後被判入獄，行為明顯涉及家暴，出獄後個半月就再次犯案，虐待女兒致死，必須加刑。
官：女童母親非造成死亡相關人物
法官引述死者寄養家庭負責人王太的口供，指死者自2018月1月由保良局交托王太照顧，直至2020年1月才由死者母親接回。女童母親每星期都會探望死者一次，並帶她外出，折返後王太並沒有發現死者有傷勢。法官引述死者母親、被告伴侶的口供，承認曾打過死者，但法官認為女童母親並非造成死者死亡的相關人物。