42歲送貨員搖死3歲親女被判終身監禁 官斥暴力行為惡劣

42歲男送貨員向坐月女友梁小欣鬧分手後，向女友淋潑通渠水致對方嚴重燙傷留疤，出獄後多次虐待親女，包括猛烈搖晃女兒致腦出血，女兒留院11日後，於3歲生日當天不治離世。送貨員承認虐兒罪，上周四於4男3女陪審團席前被一致裁定謀殺罪成，法官黎婉姫今（26日）早在高等法院依例判被告終身監禁。

男被告劉佳坪曾在開審前承認誤殺罪，但不獲控方接納，被陪審團一致裁定謀殺罪成，即他於2020年7月29日，在香港謀殺親生女兒梁雅思。他另於去年11月7日承認虐兒罪，即承認他於2020年5月至7月18日故意襲擊及虐待親生女兒梁雅思。