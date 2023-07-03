42部比亞迪純電動雙層巴士已交付  九巴料首部雙層電巴最快7月投入運作

內地電動車生產商比亞迪代表，上周五(30日)參觀九巴九龍灣車廠，交流新能源巴士最新技術及發展動向。另外，42部由比亞迪生產的純電動雙層巴士已交付予九巴，正進行最後檢驗，預計首部雙層電巴最快可於7月投入運作。

九巴董事總經理李澤昌、行政總監許鎮德、車務總監關智偉、財務總監梁祖德與其他管理層，向比亞迪代表團介紹九巴車廠巴士充電設施及日常運作，並就運用新能源及引入電動巴士的發展藍圖交流。訪問團乘坐九巴向比亞迪購入的新一代純電動雙層巴士，參觀車廠設施，包括洗車設施、維修設備等，亦參觀錢箱運作組及派更組等，深入了解九巴應用電巴的情況及日常運作。