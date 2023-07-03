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2023-07-03 11:32:00

42部比亞迪純電動雙層巴士已交付  九巴料首部雙層電巴最快7月投入運作

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42部比亞迪純電動雙層巴士已交付  九巴料首部雙層電巴最快7月投入運作

42部比亞迪純電動雙層巴士已交付  九巴料首部雙層電巴最快7月投入運作

內地電動車生產商比亞迪代表，上周五(30日)參觀九巴九龍灣車廠，交流新能源巴士最新技術及發展動向。另外42部由比亞迪生產的純電動雙層巴士已交付予九巴正進行最後檢驗預計首部雙層電巴最快可於7月投入運作

九巴董事總經理李澤昌行政總監許鎮德、車務總監關智偉、財務總監梁祖德與其他管理層比亞迪代表團介紹九巴車廠巴士充電設施及日常運作，並就運用新能源及引入電動巴士的發展藍圖交流。訪問團乘坐九巴向比亞迪購入的新一代純電動層巴士，參觀車廠設施，包括洗車設施、維修設備等，亦參觀錢箱運作組及派更組等深入了解九巴應用電巴的情況及日常運作。

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比亞迪：會向九巴提供最先進和優質電巴技術

九巴董事總經理李澤昌表示九巴有清晰的零排放發展藍圖正逐步向2040年將全線車隊提升至新能源巴士的目標邁進。李續指，九巴未來會繼續與比亞迪合作包括按雙層電巴的營運情況在其維修保養、電池應用等方面作出交流，以進一步發展技術。 比亞迪商用車營運事業部總經理田春龍表示對於去年投入服務的16部比亞迪純電動單層巴士運作暢順受市民歡迎感到鼓。田表示，會向九巴提供最先進和優質的電巴技術及支援，期待由比亞迪生產最先進的雙層電巴投入服務，為香港綠色運輸發展揭開新一頁

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