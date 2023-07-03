42部比亞迪純電動雙層巴士已交付  九巴料首部雙層電巴最快7月投入運作

內地電動車生產商比亞迪代表，上周五(30日)參觀九巴九龍灣車廠，交流新能源巴士最新技術及發展動向。另外，42部由比亞迪生產的純電動雙層巴士已交付予九巴，正進行最後檢驗，預計首部雙層電巴最快可於7月投入運作。
九巴董事總經理李澤昌、行政總監許鎮德、車務總監關智偉、財務總監梁祖德與其他管理層，向比亞迪代表團介紹九巴車廠巴士充電設施及日常運作，並就運用新能源及引入電動巴士的發展藍圖交流。訪問團乘坐九巴向比亞迪購入的新一代純電動雙層巴士，參觀車廠設施，包括洗車設施、維修設備等，亦參觀錢箱運作組及派更組等，深入了解九巴應用電巴的情況及日常運作。
比亞迪：會向九巴提供最先進和優質電巴技術
九巴董事總經理李澤昌表示，九巴有清晰的零排放發展藍圖，正逐步向2040年將全線車隊提升至新能源巴士的目標邁進。李續指，九巴未來會繼續與比亞迪合作，包括按雙層電巴的營運情況，在其維修保養、電池應用等方面作出交流，以進一步發展技術。 比亞迪商用車營運事業部總經理田春龍表示，對於去年投入服務的16部比亞迪純電動單層巴士運作暢順，受市民歡迎感到鼓舞。田表示，會向九巴提供最先進和優質的電巴技術及支援，期待由比亞迪生產最先進的雙層電巴投入服務，為香港綠色運輸發展揭開新一頁。