427人獲授勳　馮紹波、楊釗及梁智仁獲大紫荊勳章

政府在禮賓府舉行勳銜頒授典禮，行政長官李家超頒授勳銜及獎狀。今年有427個勳銜及獎狀，3人獲頒最高榮譽的大紫荊勳章，包括經濟日報集團主席兼創辦人馮紹波、旭日集團董事長楊釗及醫管局前主席梁智仁。
9名主管國家安全事務的官員、紀律部隊高層亦獲頒授勳銜，其中律政司司長林定國、警務處前處長蕭澤頤、特區維護國家安全委員會秘書長區志光，負責國家安全的警務處前副處長、退休後出任國安委執行長的劉賜蕙，以及現任警務處副處長簡啟恩，分別獲頒授金紫荊星章。
警務處高級助理處長、國安處處長江學禮獲頒銀紫荊星章。國安處總警司李桂華、負責國家安全的警務處助理處長王忠巡及曾負責國安事務的現任警方監管處處長趙詠蘭，分別獲頒授銅紫荊星章。
兩名市民去年4月在佐敦華豐大廈火警協助救出多名受困居民，獲頒授銅英勇勳章，包括建築工人文雪良及醫管局員工兼民安隊員周沚諭。今年3至4月赴緬甸地震災區的特區救援隊人員，就獲頒行政長官社區服務獎狀及行政長官公共服務獎狀。
陳嘉信無出席典禮
另外，政府日前表示，正就政府物流服務署採購樽裝飲用水事件進行紀律調查，勳銜頒授典禮的出席名單不包括政府物流服務署前署長陳嘉信。根據授勳名單，陳嘉信獲銀紫荊星章。
原文刊登於 香港電台