427人獲授勳　馮紹波、楊釗及梁智仁獲大紫荊勳章

3人獲頒最高榮譽的大紫荊勳章，包括經濟日報集團主席兼創辦人馮紹波(圖)、旭日集團董事長楊釗及醫管局前主席梁智仁

政府在禮賓府舉行勳銜頒授典禮，行政長官李家超頒授勳銜及獎狀。今年有427個勳銜及獎狀，3人獲頒最高榮譽的大紫荊勳章，包括經濟日報集團主席兼創辦人馮紹波、旭日集團董事長楊釗及醫管局前主席梁智仁。

9名主管國家安全事務的官員、紀律部隊高層亦獲頒授勳銜，其中律政司司長林定國、警務處前處長蕭澤頤、特區維護國家安全委員會秘書長區志光，負責國家安全的警務處前副處長、退休後出任國安委執行長的劉賜蕙，以及現任警務處副處長簡啟恩，分別獲頒授金紫荊星章。