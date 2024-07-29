43歲工程師稱女友失蹤揭倒斃慈雲山家中 或涉及第3者動殺機（更新）

慈雲山發生謀殺案。

周六（27日）晚上6時45分，一名失蹤多日的46歲姓吳女子，被揭倒卧於慈雲山毓華里1號華基大樓單位內。

43歲男子涉謀殺被捕

警方接報後到場，由於死者的臉上出現異常瘀傷，將案件列作「謀殺」，黃大仙重案組接手調查，並懷疑事件與事主男友有關，以涉嫌「謀殺」拘捕一名43歲姓溫男子，他報稱為一名工程師，於警誡下承認因感情問題勒死死者。

男子向女友公司稱其失蹤

據悉，任職文員的女事主與姓溫男友拍拖一年。溫男上周六（27日）向女方公司稱女友自上周三開始失聯，公司遂聯繫其兄長。同日下午，女方家人到華基大廈尋人，惟無人應門，於是找鎖匠開門，入屋後驚見女事主倒臥床上，已出現屍斑，頭部及頸部有可疑傷勢，於是報案。