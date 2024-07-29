43歲工程師稱女友失蹤揭倒斃慈雲山家中 或涉及第3者動殺機（更新）

慈雲山發生謀殺案。
周六（27日）晚上6時45分，一名失蹤多日的46歲姓吳女子，被揭倒卧於慈雲山毓華里1號華基大樓單位內。
43歲男子涉謀殺被捕
警方接報後到場，由於死者的臉上出現異常瘀傷，將案件列作「謀殺」，黃大仙重案組接手調查，並懷疑事件與事主男友有關，以涉嫌「謀殺」拘捕一名43歲姓溫男子，他報稱為一名工程師，於警誡下承認因感情問題勒死死者。
男子向女友公司稱其失蹤
據悉，任職文員的女事主與姓溫男友拍拖一年。溫男上周六（27日）向女方公司稱女友自上周三開始失聯，公司遂聯繫其兄長。同日下午，女方家人到華基大廈尋人，惟無人應門，於是找鎖匠開門，入屋後驚見女事主倒臥床上，已出現屍斑，頭部及頸部有可疑傷勢，於是報案。
二人感情問題或涉及第3者
至今日（29日）下午約5時半，黃大仙警區刑事部總督察鄒振邦表發布案情時表示，死者與被捕人為同事，相識10年，最近1年發展為情侶，過往關係正常，相信二人感情問題有機會涉及第3者。
鄒振邦總督察表示，周六下午（27日）6時45分接報，死者家人指死者倒卧在睡房內的睡床上，救護人員到場經檢驗後，證實該名女子已經死亡，其左眼、鎖骨有明顯瘀傷，面上有不尋常血點，單位內除了手提電話外，沒損失貴重物品。警方經深入調查及翻查大量閉路電視片段後，發現死者男朋友即被捕人的說法有可疑，於是昨日（28日）將他拘捕。
男子取去死者電話向公司請假
據了解，被捕人於上周二（23日）晚上，與死者一同返回上址，相信二人曾因感情問題發生爭執，被捕人曾以雙手撳住死者頸部幾分鐘，死者當時失去呼吸。為掩飾事件，被捕人將死者手機拎走，並假扮死者，用其社交平台向上司請假，及後將死者手提電話棄於北角碼頭對開海面，警方於今日（29日）早上尋回該部手提電話。而法醫今日亦已進行解剖，初步相信窒息為主要死亡原因。
大廈保安指二人恩愛無異樣
有死者的鄰居向傳媒表示，二人搬入涉事單位數年，較少碰面，但見面時打招呼，但從未傳出過爭吵聲；大廈保安更指平日涉案男女平日恩愛無異樣，對事件感驚訝。