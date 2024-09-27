43歲漢購加密貨幣遭盜400萬 兩男子被捕一已提堂

愈來愈多人參與賣買加密貨幣，有賊人藉此犯案。一名男子日前帶同400萬元現金到長沙灣道一商場內的虛擬貨幣兌換店欲購買加密貨幣，發現女店員取走現金進入一間房內未有再現身，期間遭反鎖店內於是報案。警方其後拘捕兩名男子，涉嫌聯同女店員等多人策劃開設虛擬貨幣兌換店，伺機盜走客人款項。警方在過去9個月於西九龍區接到12宗相類案件，包括被盜取現金或轉出虛擬貨幣後未收到等額金錢，涉款1,080萬元。

被捕男子分別23歲及30歲，涉嫌「串謀盜竊」。23歲男子昨已在西九龍法院提堂，30歲男子仍被扣查。警方初步調查發現，有人涉嫌聯同女店員及多名人士，在涉事商場內開設實體店，初時會替事主成功交易博取對方信任，至客人加大交易金額時，便會伺機盜走客人的款項，警方正追蹤其他涉案人士及贓款下落。